Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, habla sobre la muerte del futbolista: "Yo no elegí ser madre sola"

El 1 de junio de 2019 fallecía en un accidente de coche el futbolista José Antonio Reyes (Utrera, 1983). Símbolo del Sevilla FC, equipo con el que debutó en Primera División a los 16 años, dejaba entonces tras de sí a una familia devastada por el dolor. Ahora, su viuda Noelia López rompe el silencio para hablar de lo que ha supuesto seguir adelante sin él, pensando únicamente en el bienestar de sus dos niñas pequeñas: Noelia y Triana.

"Yo no había elegido ser madre sola, ni tan joven, ni con unas niñas tan pequeñas", se sincera ante la periodista Cruz Sánchez de Lara en el formato Madres desde el corazón, programa de Mediaset Infinity. Sus hijas, que tenían cinco y dos años en el momento del accidente, han crecido desde entonces sin la figura de su padre. A pesar de ello, Noelia López ha sabido transformar el dolor en recuerdos para ellas; algo que las acompañará siempre y, pese a la pérdida, las llenará de amor.

Noelia López habla sobre el fallecimiento del futbolista Juan Antonio Reyes

"Esa herida va a estar ahí siempre, pero aprenderemos a vivir con ella", prosigue. "Sonreímos con los recuerdos que nos dejó". De esta forma, López deja entrever una luz al final del túnel. Así, ante la pregunta de si ha recueperado las ganas de vivir, su respuesta se centra en aquello que la ha mantenido en pie desde el principio. "Claro que sí, tengo dos hijas. Ellas son mis ganas de vivir".

El trágico suceso tuvo lugar hace ya seis años, pero la huella permanece. En este sentido, la pequeña Triana preguntaba por su padre "hasta hace poco. Ahora lo pregunta, pero ya es consciente de la verdad", añade la andaluza en una conversación más íntima y personal que nunca. Asimismo, no tienen ninguna duda de que el futbolista sigue velando por las tres. "Nos está cuidando. ¿Dónde puede estar un padre? Tiene que estar con sus hijos", puntualiza.

Noelia López: "Yo sigo enamorada de José"

La pareja se conoció cuando José Antonio Reyes ya estaba en lo más alto de su carrera. De alguna manera, aquello la intimidó un poco. "La vida de ellos, por su profesión, va muy rápida", explica. Sin embargo, la relación consiguió mantenerse en el tiempo, hasta casarse y tener a sus hijas. "No sabía si sería capaz de hacerlas felices por los dos", confiesta ahora, visiblemente emocionada. Ingeniera de carrera, Noelia López expresa así el duro golpe que han tenido que afrotar.

La noticia del fallecimiento de su marido es una de las cosas que López recuerda con mayor claridad, si bien es verdad que ha borrado muchos detalles de aquel día. Sucedió a través de una llamada telefónica. "Me lo dijeron así, sin más. Las niñas se quedaron mirándome. 'Mami, ¿qué le ha pasado a papi?', me preguntó Noelia; y le dije: 'No, nada, que se tiene que ir otra vez' porque había estado jugando en China y estuvimos cuatro meses sin verle".

En ese momento, López les puso una película en la televisión y se fue al cuarto de baño para llamar a su madre. "Ellos ya venían de camino. Ya lo sabían. Me enteré de última", concluye. José Antonio Reyes era una de las grandes promesas del fútbol andaluz y su pérdida supuso un duro golpe para el mundo del deporte y, sobre todo, para su familia. "Yo sigo enamorada de José", añade sin ninguna duda su viuda.