Así es la nueva vida profesional de Nani Gaitán en una televisión local de Córdoba

Nani Gaitán fue uno de los rostros más carismáticos de la televisión hace 25 años. La andaluza protagonizó un sonado romance con el torero Rafi Camino que le reportó minutos en la pequeña pantalla y portadas en las revistas del corazón. Gracias a su simpatía y carisma pudo colaborar en numerosos programas de televisión como Crónicas marcianas, Noche de fiesta, La isla de los famosos o ¡Mira quién baila!, donde se alzó con la victoria final.

Sus últimas colaboraciones en programas de televisión nacionales tuvieron lugar en Sálvame, Lo que diga la rubia y ¡Qué tiempo tan feliz! Luego, optaba por alejarse de los focos y del ruido mediático por un tiempo. Tras su paso por Canal Sur en el programa La tarde, aquí y ahora con Juan y Medio, Nani Gaitán cambiaba de registro y decidía asentarse laboralmente en su Córdoba natal.

A sus 49 años, Nani trabaja como reportera en el canal local PTV Córdoba. La televisiva realiza reportajes a pie de calle sobre los eventos más destacados de la ciudad. La que fuera modelo ha sabido reciclarse y adaptarse a una labor diferente a la que ha ejercido durante décadas en la televisión nacional. Aunque muchos pensarán que se trata de un paso atrás, Nani está encantada con su trabajo en un entorno que conoce a la perfección y donde se siente como pez en el agua.

Nani Gaitán continúa demostrando su desparpajo y frescura en sus reportajes para la televisión local de Córdoba. Unas características que también definen su actitud en las redes sociales, donde mantiene un perfil activo y cuenta con más de 102.000 seguidores. La televisiva comparte contenido con sus seguidores de manera habitual. Además de mostrar su día a día, la andaluza publica contenidos relacionados con la moda, la alimentación, viajes y trucos de belleza.