Rocío Carrasco regresa a la televisión. Tras varios días de especulaciones y cábalas para definir cuál sería su papel en Sálvame, hemos conocido que la hija de Rocío Jurado será la nueva defensora de la audiencia. El magacín recupera la sección que encabezó María Teresa Campos bajo la denominación Hable con ella. Rocío Carrasco no será una colaboradora al uso y solo tendrá una sección por la que previsiblemente acudirá una vez a la semana.

La nueva defensora de la audiencia de Sálvame tuvo unas palabras para explicar su cometido. “He venido al programa para escuchar, que creo que es una cosa muy importante y es algo que no se ha hecho conmigo. Vamos a darle cabida a los espectadores que son famosos y que se han encontrado o se encuentran en la misma situación o parecido a la mía, de los que se dicen cosas que no son”, detalló.

Su estreno en plató no pasó desapercibido. Rocío Carrasco tuvo un encontronazo con Kiko Matamoros, amigo de Antonio David. “Vencerás pero no convencerás. Y a mí hay parte de tu relato con el que no me has convencido” dijo Matamoros a la nueva defensora de la audiencia. “Hay una cosa que he defendido por encima de todo, y no me siento culpable sino orgulloso, y ha sido los derechos de tu hija Rocío Flores, a la que se ha vapuleado y tú has podido contribuir”, manifestó.

La tensión entre ellos aumentó con el paso a publicidad. Sálvame ha emitido los audios que se grabaron durante la pausa publicitaria. “No la estoy culpabilizando de nada” defendió Matamoros, algo que rebatió Rocío Carrasco “me has culpabilizado anteriormente de que no llevo a mi hijo al médico o que lo he dejado tirado en un colegio”. Entonces Miguel Frigenti le dijo a la colaboradora que no se achantara. “Si no me achanto, lo que no quiero es liarla el primer día” dijo la hija de la más grande. “Lamento mucho que no se me haya entendido. Yo no le he dicho a ella que no hable de su hija. Lo que sí he dicho públicamente es que me han sobrado detalles”, aseveró el tertuliano.

Rocío Carrasco también mantuvo una conversación durante la publicidad con María Patiño. La recién llegada le echó en cara que, a pesar de tener su teléfono, nunca la llamó para contrastar la información que estaba ofreciendo sobre su persona Antonio David. “¿Cuántas veces me has llamado?”, preguntó Rocío Carrasco a María Patiño en alusión a unas declaraciones de la periodista en las que insinuaba que era difícil ponerse en contacto con ella. “Entonces. Que me llames, verás que no es difícil, que yo cojo el teléfono. Y cuando pueda contestarte te contestaré. Y cuando no, te diré: María no puedo”, aseguró Rocío.

La aparición de Rocío Carrasco ha incrementado los datos de audiencia de Sálvame, a sabiendas del tirón que despierta tras la emisión de la docuserie. La hija de Rocío Jurado empieza una nueva etapa profesional en la misma cadena que trabaja su hija Rocío Flores, colaboradora de El programa de Ana Rosa.