Parada, una voz discordante en el ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja

José Manuel Parada no se ha mordido la lengua a la hora de hablar del ingreso hospitalario de Alma, la hija de Anabel Pantoja. El televisivo considera que la actitud de la familia con tanto secretismo sobre la enfermedad no es la más correcta en los tiempos actuales. Incluso se ha atrevido a compararla con la situación de Raphael, al que le diagnosticaron un linfoma en el cerebro.

“Contrasta un poco tanto silencio con la última enfermedad de un artista tan importante como Raphael. Venimos de una claridad informativa y esto es oscuridad absoluta”, ha manifestado. El presentador pone en duda la unidad familiar de los Pantoja en estos duros momentos para Anabel. “Pero no sabemos cómo, cuándo y dónde, que han ido los hijos de Isabel Pantoja pero, en fin, que nadie los ve”, ha comentado.

El periodista considera que es un poco triste que tenga que enfermar un bebé para unir a la familia, aunque duda de que se haya producido un acercamiento. “Yo entiendo que las familias deben de dialogar y solucionar problemas. Me da mucha pena, han conseguido que se reunieran, claro, pero que se pongan un poco juntos y tratando de aclarar situaciones por un momento tan feo y tan triste como es una enfermedad de un bebé. Por eso no hay que esperar a que pasen desgracias. Yo creo que hay que tratar de hablar y de arreglar las cosas porque no son tan importantes al final ante una cosa tan dramática como una enfermedad dura y difícil”, ha reflexionado.

Parada ha reconocido que no ha mantenido ningún tipo de contacto con Anabel en los últimos días. “Hace tiempo que no tengo relación. Son momentos que yo creo que agradecen, que no les molestemos, yo estoy pendiente y me da mucha pena porque es una niña que ha recibido un cariño grande. Nadie se merece una enfermedad, nadie, pero un bebé con tan poco tiempo, eso es tremendo”, ha asegurado.

Finalmente, el televisivo ha querido mandar todo el ánimo del mundo para Anabel y David, los padres de la pequeña Alma. “Todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, y la esperanza que nunca se pierde de que esa niña, esa niña salga para adelante y todo esto quede en el pasado”, ha concluido.