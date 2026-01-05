Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, repasan sus espectaculares decoraciones por el Día de Reyes: "Qué ganas de ver la de este año"

La Navidad es una época llena de magia y hay quien la vive de una manera muy especial. Este es el caso de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, que hacen de la decoración del hogar algo único. Fieles a su tradición, cada año, convierten su casa en una experiencia inmersiva para celebrar el Día de Reyes. La última temática por la que se decantó la actriz y presentadora giraba en torno al universo, convirtiendo su salón en una asombrosa nave especial. Ahora, la de 2026 sigue siendo una sorpresa en vísperas del 6 de enero.

"Esto lo lleva haciendo mi madre desde que yo soy súper pequeñita. Siempre ha intentado darle esa emoción", explica Ferrer en su perfil de TikTok. "Como a ella le encantan las manualidades y la Navidad, quiere decorarlo todo muy bonito; y sigue siendo sorpresa para mí, aunque yo ya tengo 27 años". De esta forma, madre e hija comparten esta pequeña costumbre con todos sus seguidores, a través de un vídeo en el que recopilan las decoraciones de los últimos años.

De 2019 a 2025: las decoraciones de Navidad de Paz Padilla

El Día de Reyes del ya pasado 2025, Paz Padilla y Anna Ferrer se mostraron ataviadas con trajes de astronautas, mientras disfrutaban del característico decorado al son de la banda sonora de Star Wars. La publicación fue muy bien recibida entre sus seguidores, pues dejaba ver una forma diferente de vivir esta ocasión tan especial.

"Esta tradición viene de cuando mi madre era pequeña", prosigue la creadora de contenidos. "Ella venía de una familia muy humilde, por lo que en Navidad apenas tenía regalos. Entonces ¿qué hacía mi abuela? Montar una decoración y hacerlo un poquito especial con lo que tenían". Así comenzó lo que para la familia ya es una de las experiencias más bonitas de todo el año.

Desde el Cascanueces hasta la nave espacial

Haciendo un repaso por las últimas decoraciones navideñas de la presentadora, nos encontramos con la ya mencionada nave espacial de 2025 o el Cascanueces de 2024. En aquella ocasión, Paz Padilla había envuelto todo el salón en papel de regalo, así como también algunos electrodomésticos de la cocina; entre los que se incluye el microondas. Además, había creado los tradicionales muñecos del Cascanueces con materiales reciclados.

El año anterior (2023) la temática giró en torno al circo. Como se puede ver en las imágenes, del techo colgaban carpas rojas y los personajes característicos se extendían por todo el hogar. En 2022, en lugar del rojo, el blanco se adueñó de la vivienda, simulando la nieve y con el camino a Belén dibujado a mano por Paz Padilla.

Finalmente, en 2021 y 2020, los regalos parecían cobrar la forma de diferentes figuras navideñas, como elfos o muñecos de nieve; mientras que, en 2019, venían en un carruaje tirado por renos. Ahora, solo queda esperar unas horas para que llegue el Día de Reyes y se desvele, por fin, la decoración que Paz Padilla ha preparado para el 2026.