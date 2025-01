"Las personas más falsas y pretenciosas" del planeta (o del Universo)

No salen para nada bien parados los duques de Sussex, el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, en la percepción que tienen de ellos sus vecinos. Ni la prensa en general. Es el reportaje de análisis que lleva a su portada la publicación Vanity Fair del mes de febrero. El equipo se ha desplazado a la localidad californiana de Montecito para saber cómo son vistos por sus cercanos. Y el escrutinio es feroz. Les considera "las personas más falsas y pretenciosas del planeta". En verdad no resulta del todo una sopresa. "Su ¿gran? aventura americana" es el título de la portada.

En 2020 la pareja ducal, con el que había sido núnero 2 en la sucesión a la Corona si ascendía Carlos III al trono, su hijo menor, rompía lazos con la familia real, para librarse de obligaciones de agenda, y comunicaron a Isabel II, la abuela de Harry esta decisión. El matrimonio de los Sussex ya tenían diferencias irreconciliables con los Guillermo y Kate, futuros príncipes de Gales y la relación con el entonces príncipe y su esposa, Camilla, pendía de un hilo.

Tras el llamado Megxit, los duques decidieron marcharse a Estados Unidos, donde serían tratados como estrellas de la realeza y escogieron el enclave de Montecito por su urbanización lujosa y su ambiente de tranquilidad. Todo idílico, pero Vanity Fair señala que no fueron precisamente bien recibidos. Y cinco años después todo ha empeorado.

Los vecinos defienden que su opinión no es personal, sino que es una radiografía franca. Por lo pronto Montecito, que no estaba en el mapa para una inmensidad de la opinión pública, se ponía así en portada, lo que generaba mayor movimiento de periodistas y curiosos. Esta popularidad ha elevado de forma escandalosa (más que en el resto de Occidente) los precios de las viviendas. Montecito ha dejado de ser lo que era. Ya no es un lugar apacible ni exclusivo. Ni singular. La presencia de los Sussex solo ha traído inconvenientes.

A su vez los duques no han hecho muchos esfuerzos por caer. Las fuentes del reportaje los describen como "falsos", "pretenciosos", de lo peor, porque no contribuyen a nada nuevo y no han querido integrarse en la vida de la urbanización. Sus relaciones son forzadas, esquiva. Las sonrisas las dejan para las cámaras, pero no para sus vecinos.

Es una visión controvertida y que se aproxima al comportamiento de otros famosos con su entorno. Los Sussex fueron a Estados Unidos a hacer negocio, con apariciones, libros, series... No están para hacer amistades a nivel de superficie. Como dicen los vecinos, viven en las nubes. En sus nubes.