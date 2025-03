La preocupación de la mujer de Bruce Willis tras lo sucedido con Gene Hackman

Emma Heming Willis, la esposa de Bruce Willis, que sufre un imparable enfermendad neurodegenerativa, ha rendido un emotivo homenaje a Gene Hackman tras la trágica muerte del actor y su esposa, Betsy Arakawa, conocida hace unos días.

En un video compartido en redes sociales Heming reflexiona sobre la importancia de apoyar a los cuidadores, inspirada por la historia de Hackman, quien padecía alzheimer y dependía de Arakawa. Esta última falleció de hantavirus, dejando a Hackman así solo y desorientado hasta su muerte por fallo cardíaco días después. Emma, quien cuida a Bruce desde su diagnóstico de demencia frontotemporal en 2023, destaca que “los cuidadores también necesitan cuidados”, conectando su experiencia personal con el triste desenlace de esta pareja. Su mensaje busca concienciar sobre las necesidades de quienes asumen esta labor, un tema que también aborda en su libro The Unexpected Journey, previsto que se publique en septiembre.

¿Qué pasó con Gene Hackman y su esposa?

Gene Hackman, el legendario actor estadounidense de 95 años, y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 65 años, fallecieron en su casa en Santa Fe, Nuevo México. Según los informes más recientes, las autopsias determinaron que ambos murieron por causas naturales, pero en días diferentes. Betsy Arakawa falleció el 11 de febrero de 2025 a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara y grave transmitida por roedores infectados. Gene Hackman, por su parte, murió una semana después, el 18 de febrero de 2025, debido a una enfermedad cardiovascular, con el Alzhéimer que padecía como un factor significativo que contribuyó a su muerte tras más de una semana sin recibir cuidados, al haber muerto su mujer y no darse aviso alguno.

Los cuerpos fueron descubiertos el 26 de febrero de 2025 en diferentes áreas de su residencia: Hackman en una habitación contigua a la cocina y Arakawa en un baño. Inicialmente, las circunstancias se consideraron "sospechosas" debido al estado de los cuerpos y la presencia de un perro muerto en la casa, lo que llevó a especulaciones sobre posibles causas como intoxicación por monóxido de carbono o incluso un pacto de suicidio. Sin embargo, las autoridades descartaron estas teorías tras exhaustivas investigaciones, incluidas pruebas toxicológicas y revisiones de la propiedad que no encontraron fugas de gas ni evidencia de actividad criminal.

Se cree que Hackman, afectado por un Alzhéimer avanzado, pudo no haber sido plenamente consciente de la muerte de su esposa y, al quedar solo, no tuvo la capacidad de cuidarse adecuadamente. Su estómago estaba vacío al momento de la autopsia, lo que sugiere que no había comido en días, aunque no mostraba signos de deshidratación severa. La pareja vivía una vida tranquila y reservada, alejada del interés de los medios, desde que Hackman se retiró de la actuación en 2004. Este trágico desenlace ha sido descrito como una combinación de circunstancias desafortunadas que culminaron en la pérdida de ambos.