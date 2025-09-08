El pueblo gaditano en el que se casará Pablo López por segunda vez

El cantante Pablo López, tras celebrar una primera boda secreta en Madrid con Laura Rubio, una exalumna del programa La Voz, volverá a pasar por el altar en el municipio gaditano de Alcalá del Valle. Ha sido el propio consistorio el que ha confirmado la noticia a través de una publicación en Instagram.

“El Ayuntamiento se complace en anunciar que el artista Pablo López y su esposa han decidido celebrar su matrimonio en nuestro municipio. La ceremonia tendrá lugar en un enclave emblemático de nuestra localidad. Es un motivo de gran orgullo que hayan confiado en nuestro pueblo para un momento tan especial de sus vidas. Su elección pone en valor la riqueza cultural, el patrimonio y la belleza paisajística que caracterizan a nuestro entorno. Desde la Corporación Municipal trasladamos nuestra más sincera felicitación a la pareja”, ha publicado en las redes sociales.

El segundo enlace de la pareja, que ha generado una enorme expectación en el municipio serrano, tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre. La organización del evento y el Ayuntamiento de Alcalá del Valle están cuidando todos los detalles de la celebración. Está previsto que los invitados se trasladen en varios autobuses hasta la finca elegida para la celebración de la segunda boda. Cuando lleguen allí, deberán entregar los teléfonos móviles para garantizar la privacidad del evento, tal y como suele hacerse en estos casos cuando están implicados personajes públicos.

Cabe recordar que la primera boda tuvo lugar hace dos meses en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. Una boda secreta a la que acudieron los familiares y el entorno más cercano de la pareja. Ahora, todo apunta a que se tratará de un evento más abierto con una cifra superior de invitados, entre los que se encontrarán artistas y compañeros de profesión del intérprete malagueño.