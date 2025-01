El recado de Alba Carrillo a un jugador del Real Madrid que tontea con ella

Si algo ha demostrado Alba Carrillo a lo largo de sus años en la televisión es que no se calla una. La nueva colaboradora de Mañaneros ha soltado en su cuenta de Instagram un bombazo sobre su vida personal. La modelo, que también ha comentado las dificultades que tiene para ligar siendo un rostro conocido, ha desvelado una anécdota que le ha ocurrido recientemente.

Alba Carrillo ha asegurado que un jugador del Real Madrid que está casado le ha tirado los tejos de manera directa. “Un jugador del Real Madrid, casado, me escribe y me dice: ¡Ay, por favor, es que me encantas…!”, ha comenzado diciendo.

La tertuliana de TVE no ha querido entrar en más detalles y salvaguardar la identidad del jugador del Real Madrid que ha contactado con ella a través de las redes sociales. “Pues lo siento, cariño, porque yo no estoy hecha para ser la dos. Yo soy la number one. Y esto lo he aprendido con el tiempo, porque yo también he sido amante, pero sé que se sufre y no quiero ser la dos”, ha dejado claro la televisiva que ya fue relacionada hace unos años con Thibaut Courtois, el portero del conjunto madridista.