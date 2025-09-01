Las redes reaccionan a la canción de Sergio Ramos: "No estamos preparados para su crisis de los 50"

Sergio Ramos ha acaparado la conversación en redes sociales durante las últimas horas. Y no ha sido por sus méritos deportivos, sino por su debut en la música con Cibeles. La canción, producida por el colombiano Ovy on the drums, aborda su salida del Real Madrid tras 16 años como jugador blanco.

El futbolista no ha dejado indiferente a nadie con este tema que habría sido grabado durante su segunda etapa en el Sevilla FC. En un directo desde su perfil Instagram —que ha vestido con la portada del single—, Ramos ha asegurado que prevé lanzar más música próximamente, incluidas colaboraciones con otros intérpretes.

En la controvertida letra de Cibeles, Ramos deja varios recados al Real Madrid —Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual— y sugiere que su salida fue involuntaria —Te olvidaste de mí, me dejaste de lao. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele—. No obstante, el sevillano deja la puerta abierta a un posible regreso —Y aunque todo fue así, volvería encantao. Una vez y hasta mil, tú lo sabes Cibeles—.

Al margen de la polémica alrededor de la propia canción, esta nueva faceta musical de Sergio Ramos ha generado multitud de memes. A continuación, repasamos algunas de las reacciones más desternillantes.

"Sergio Ramos es un 'quillonario'"

Muchos han visto en la canción una sarta de indirectas hacia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En X, han comparado este divorcio con la sesión de Bizarrap que Shakira le dedicó al también futbolista Piqué y se han imaginado al empresario en el estudio.

Los más sarcásticos, se han referido a las famosas grabaciones, en las que el presidente del Real Madrid criticaba a otros exjugadores del club como Iker Casillas.

Precisamente, hay quien opina que la canción de Sergio Ramos es solo una polémica más entre los miembros de una generación de futbolistas de éxito: "No estamos preparados para la crisis de los 50 de Sergio Ramos, Casillas y Joaquín".

La estética del videoclip de Cibeles también ha dado de qué hablar. En ella, aparecen imágenes animadas de la icónica fuente madrileña que alternan con un Sergio Ramos en camiseta de tirantes, luciendo tatuajes y sosteniendo un rosario. Esta estampa ha dejado volar la imaginación en los comentarios hasta acuñar un nuevo término: quillonario, mezcla entre hortera y millonario.

El mundo del fútbol tampoco ha quedado ajeno a la aventura musical de Sergio Ramos. Uno de los tuits más virales es este del Club Deportivo Ciudad de Zamora, un 'metameme' que recuerda al jugador mandando callar a un aficionado del Sevilla FC que interrumpía su comparecencia de prensa: "'Yo a los 5 segundos de poner la canción".

Incluso la aerolínea Ryanair ha dictado sentencia: "Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones".

Letra de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos

Hay cosas que no te di, que todavía me duele

Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele

¡Oh-woah, oh-oh!

Tú me pediste que vuele

¡Uh-oh!

Tú me pediste...

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible la vida te enseña

Un partido dura 90′, y te di 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillao

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar