El restaurante sevillano Leartá se suma a esta lista de mejores aperturas del año

El restaurante The Library, un fascinante local en la calle Serrano de Madrid, capitaneado por el chef Sandro Silva, se ha alzado con el People’s Choice Award en la cuarta edición de los TheFork Awards con Mastercard, celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, con la conducción de Roberto Leal. El wine bar gastronómico del Grupo Paraguas, fue elegido por los usuarios de TheFork como la mejor apertura de 2024, destacando su vinoteca con más de 3.500 etiquetas y su rol como punto de encuentro para amantes del vino y la alta cocina.

Nominado por los chefs Ramón Freixa y Mario Sandoval, el vencedor de TheFork representa la excelencia en un año de renovada vitalidad gastronómica.

El chef Jesus Sánchez y la organización de TheFork entrega el premio de mejor apertura a The Library

Entre los diez finalistas se encuentra una apertura sevillana, Leartá, en la calle Padre Tarín, y que estuvo nominado por Andoni Luis Aduriz, ePaco Morales, Juan Carlos García y Carlos Casillas.

En el resto de la relación del Top 10 de The Fork hay bares con estilo clásico, restaurantes de playa o locales abiertos por prometedores chefs. De entre los 41 restaurantes aspirante, cinco de ellos andaluces, han sido distinguidos Aquiara en Ciutadella (Menorca, nominado por Andreu Genestra); Barbaric, en el barrio de Patraix de Valencia, propuesto por Alex Sánchez, Julia Dewald y Vicky Sevilla; Bar Canyí en Barcelona (propuesto por Víctor Torres); Desborre, en Madrid (presentado por María José Martínez); Eldelmar, de los hermanos Torres, en Barcelona (propuesto por Paulo Airaudo); Incorrecte, Barcelona (Albert Sastre); La Barra de la Tasquería, Madrid (Juan Monteagudo); y Leña, con el sello del malagueño Dani García, en Barcelona (elevado por Martín Berasategui, Toño Pérez y Paco Pérez).

Leartá, restaurante nominado de Sevilla

El proceso de selección contó con un jurado de élite formado por 58 chefs con estrella Michelin que eligieron 41 nominados de entre cientos de propuestas. Más de 25.000 usuarios de TheFork, récord, votaron durante seis semanas a sus favoritas. Entre los 41 candidatos había cinco aperturas andaluzas.

Como novedad, se entregó el Mastercard Impact Award al restaurante Arsa en Logroño, de Beatriz y Rodrigo Fernández, que fusiona la cocina andaluza con la riojana, distinguido por su compromiso con comunidades locales y turismo auténtico.

La cena para los 300 invitados estuvo elaborada por tres estrellas Michelin. Rocío Parra, de En la Parra, Salamanca; Rafa Soler, de Audrey’s, de Calpe; y Xune Andrade, de Monte, en San Feliz, Asturias. Quisquilla con crema de almendra;bacala confitado con beurre blac; presa ahumada al sarmiento;y un postre de esencia de la pasión y optimismo by Mastercard.

Entre los colaboradores, 1.001 Sabores-Región de Murcia, Balfegó, Mo-Food, D.O. Ribera del Duero, Estrella Galicia y Juve & Camps.