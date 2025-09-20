Las mejores aperturas de restaurantes del año, cinco de ellos son andaluces

Cinco restaurantes de la región han sido nominados como las mejores aperturas del año en España por la aplicación TheFork, compartiendo el podio con Cataluña y Madrid, cada una con cinco candidaturas, solo superadas por Castilla y León y la Comunidad Valenciana con seis. Aviva (Benalmádena, Málaga) seduce con su vibrante propuesta mediterránea; Ghoa (Chipiona, Cádiz) captura la fusión con la tradición; Leartá (Sevilla) brilla con su espíritu vanguardia; Orient Express (Almería) transporta a los comensales con su creatividad; y Tragatá Málaga (Málaga) reinterpreta los sabores andaluces.

Estos templos gastronómicos, seleccionados por un jurado de 58 chefs con 110 Estrellas Michelin, como Dabiz Muñoz o Martín Berasategui, demuestran que Andalucía es un faro de innovación culinaria.La gala, que se celebrará el 3 de noviembre de 2025 en el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid con 300 invitados, promete ser una fiesta para los sentidos.

Fachada de Ghoa, restaurante nominado de Chipiona

Este año, Mastercard se estrena como patrocinador global, aportando el nuevo Mastercard Impact Award, que premiará a los restaurantes que impulsen comunidades locales, turismo auténtico y talento joven.

Los 41 nominados, repartidos en 14 comunidades autónomas, reflejan la diversidad gastronómica de España, con Andalucía destacando por su capacidad de reinventar su rica herencia culinaria en propuestas frescas y audaces.

Leartá, restaurante nominado de Sevilla

Los usuarios de TheFork ya pueden votar por sus favoritos hasta el 19 de octubre en la web oficial de los premios, y el restaurante más votado se llevará el codiciado People’s Choice Award. Los nominados andaluces no solo compiten por la gloria, sino que también encarnan el espíritu de una región donde la mesa es un arte. Desde la costa de Cádiz hasta el corazón de Sevilla, estos restaurantes invitan a saborear la pasión andaluza en cada bocado, demostrando por qué el sur sigue siendo un imán para los amantes de la buena comida.A

demás de Mastercard, los premios cuentan con el apoyo de patrocinadores como Mil y Un Sabores Región de Murcia y Balfegó, reforzando el compromiso con la excelencia gastronómica. Sergio Sequeira, Country Manager de TheFork para España y Portugal, destaca que esta colaboración eleva los galardones como el referente de la restauración emergente. Por su parte, Beatrice Cornacchia de Mastercard subraya la importancia de conectar a las personas con experiencias culinarias únicas, un propósito que los nominados andaluces cumplen con creces.

El desglose de nominados por comunidades:

Castilla y León (6) con Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Reina XIV (Segovia) y Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca).

Comunidad Valenciana (6) con Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (todos en Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia) y Vermuda (Alcocéber, Castellón).

Andalucía (5) con Aviva (Benalmádena, Málaga), Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería) y Tragatá Málaga (Málaga).

Cataluña (5) con Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona (del malagueño Dani García), Eldelmar e Incorrecte (todos en Barcelona)

Comunidad de Madrid (5) con Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library (en Madrid capital)

Baleares (3) con Óseo y Osma (Palma de Mallorca) y Aquiara (Ciutadella de Menorca)

Galicia (3) con Conculler e Indómito (Santiago de Compostela) y El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña)

Canarias (2) con Troqué (La Caleta-Adeje) y Moral (Santa Cruz de Tenerife)

Murcia (2) con Colmado de San Julián (Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas)

Cantabria (1) con Casa Lucita (Muriedas)

La Rioja (1) con Arsa (Logroño)

Navarra (1) con Picaflor (Pamplona)

País Vasco (1) con Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya)

Para Sergio Sequeira, jefe de TheFork en España y Portugal, esta cuarta edición con Mastercard es un subidón, porque posiciona los premios como lo más top de la restauración emergente. Beatrice Cornacchia, de Mastercard, dice que están flipando con el legado culinario europeo y que esta colaboración es para conectar a la peña con experiencias gastronómicas de las que no te olvidas. Los restaurantes andaluces, con su mezcla de raíces, duende y creatividad, están listos para comerse la gala y demostrar que en el sur se cocina con el corazón. ¡Venga, a votar por Aviva, Ghoa, Leartá, Orient Express y Tragatá Málaga, que Andalucía se merece el oro, illo!