Los mejores restaurantes de Sevilla en 2025 según The Fork

El año 2025 ha empezado por todo lo alto en la hispalense con multitud de eventos culturales y con una amplia oferta de restaurantes y bares en los que es posible disfrutar desde la gastronomía más tradicional hasta la más exótica y vanguardista. Por este motivo, The Fork, la aplicación de reservas y recomendaciones culinarias ha destacado cuáles son esos restaurantes en los que mejor se come de toda Sevilla a fecha de enero de 2025. De todos ellos, hay cinco que destacan por encima del resto y que cuentan con las puntuaciones más altas dentro de esta web. Uno de ellos tiene, incluso, un 10. Estos son los cinco mejores restaurantes en Sevilla para este 2025 según The Fork.

Delfina Sevilla Brunch & Cocktail

Con una puntuación de 10 estrellas, Delfina Sevilla Brunch & Cocktail se encuentra en la calle Asunción, número 49, en pleno barrio sevillano de Los Remedios. Tiene un precio medio de 18 euros y sirve comida internacional, combinando estilos y preparaciones de diferentes lugares del mundo. Este lugar es perfecto para disfrutar de un buen desayuno o un brunch.

Toc Toc Sevilla Este

En el barrio de Sevilla Este, concretamente en la calle Donante de Sangre, se encuentra este restaunte que tiene la máxima puntuación de The Fork, junto a Delfina: 10 puntos. Tiene un precio medio de 19 euros y el tipo de cocina que se sirve en su establecimiento es la asiática, entre la que destacan sus noodles.

Parrilla Argentina Atahualpa

En la calle Salado, número 9, se encuentra este asador argentino que tiene una puntuación de 9,8. En él se pueden encontrar varios tipos de carne hechas a la parrilla como solomillo de cerdo o entrecor de ternera. El precio medio de 30 euros.

Lumbre Platillos & Cocktails

Con una puntuación de 9,6 sobre 10, Lumbre Platillos & Cocktails se encuentra en la calle Lumbreras. Su cocina es de estilo mediterráneo y en carta hay opciones veganas y sin gluten. El precio medio de este establecimiento ronda los 24 euros.

Rogelio León

Ubicado en la calle Diego Angulo Íñiguez, 16, de Sevilla, este establecimiento cuenta con una cocina de tipo mediterránea, con comida tradicional y casera, y una puntuación de 9,6 sobre 10. El precio medio de este establecimiento ronda, según The Fork, los 30 euros.