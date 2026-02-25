El rey de Noruega, Harald, ingresado en Tenerife en plena crisis sobre Mette-Marit y su hijo Marius Borg

La Corona de Noruega se enfrenta a horas inciertas cuando el rey Harald V, de 89 años se encuentra ingresado en Tenerife. El monarca nórdico es partidario de seguir en el trono hasta el fin de sus días y la preocupación arrecia cuando la princesa consorte, Mette-Marit, ha de responder por sus vínculos con Jeffrey Epstein, amistad por la que llegó a ausentarse en 2013 a la coronación de los reyes neerlandeses. La Corona noruega se encuentra en un punto de incertidumbre, con el príncipe Haakon en la encrucijada por su esposa.

El futuro de Mette-Marit se emborrona por esa desclasificación de documentos que la vinculan con Epstein junto a una necesaria operación por la fibrosis pulmonar que padece y, sobre todo, el complejo horizonte judicial de su primogénito, Marius Borg Høiby, acusado de más de una treintena de cargos, entre ellos presuntas violaciones y agresiones. La que sería futura reina consorte de Noruega tiene ahora muy difícil ese destino cuando arrecian las críticas en la opinión pública noruega. La princesa Marta Luisa, casada con un chamán y que volvió a ser reintegrada en los compromisos institucionales, tampoco lo ha puesto fácil.

En medio de la preocupación por la Corona, Harald V ha dado un nuevo susto por su estado de salud. Lo que comenzó como un "viaje privado" para celebrar su cumpleaños en las Islas Canarias junto a su mujer, la reina Sonia, ha terminado en un hospital tinerfeño con una complicación por Infección y deshidratación. Sanitarios del monarca noruego se han desplazado a Santa Cruz de Tenerife para colaborar con los facultativos españoles para atenderle. A su vez han surgido de nuevo voces sobre una abdicación de Harald, que no está en los planes del rey, aunque esta cesión se produciría en el momento de peor popularidad de Haakon y, por supuesto, su esposa. El actual rey es defensor de ostentar el trono "para toda la vida".

Ya en 2003 superó un cáncer de vejiga y en 2020 superó una afección cardíaca tras una complicada operación. Cuatro años después se le instaló un marcapasos. En 2024 durante unos días de vacaciones en Tailandia tuvo que ser llevado en un avión medicalizado a su país.

Se está a la espera de que la Casa Real distribuya un parte médico tras la evaluación del médico personal del rey Harald, mientras existe una preocupación evidente en el país por el futuro de la institución.