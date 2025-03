Rocío Osorno desmiente los rumores de su reconciliación con Coco Robatto: "No sé ya qué hacer"

Rocío Osorno sorprendía a sus seguidores en Instagram hace unos días con un vídeo de una escena familiar junto a su exmarido, Jacobo 'Coco' Robatto, y sus dos hijos. No era la primera vez que el diputado de Vox se colaba en las publicaciones de la modelo, lo cual hizo saltar todas las alarmas de una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, la influencer sevillana ha aprovechado su última entrevista para aclarar que ese es "el rumor más afianzado" que hay sobre ella en redes sociales.

"A día de hoy creo que la mayoría de mis seguidores sigue pensando que sigo con Coco, el padre de mis hijos, y ya os digo que no, pero no sé ya qué hacer", confiesa Rocío Osorno en declaraciones para Cosmopolitan. La modelo participa junto a María Fernández-Rubíes, Violeta Mangriñán, Gemma Pinto, Elena Gortari y Fabiana Sevillano en el nuevo capítulo de 'Be Love', la campaña de Pandora en la que estas celebrities reflexionan sobre el significado del amor en sus vidas.

En la entrevista, Osorno reflexiona también acerca de la repercusión que han tenido el uso de las redes sociales en su vida personal. "No me arrepiento –aunque, a veces, me haya 'salpicado' más de la cuenta– de haber sido siempre muy transparente en mis redes", asegura la influencer, con cerca de 2 millones de seguidores en Instagram.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Rocío Osorno desmiente su relación con Coco Robatto. El pasado año, cuando Bárbara Lobato, última pareja de este lo acusó de llevar una "doble vida" y tener otra relación simultánea con otro chica, la influencer salió al paso de las especulaciones con un mensaje sencillo, pero contundente: "Yo no soy la otra".

El vídeo que dio alas a la rumorología

"El amor por mis raíces y mi familia es lo más preciado que tengo", añade Rocío Osorno. Se puede decir Coco, con quien nunca ha ocultado su buena relación, también forma parte de esta familia. De hecho, cuando ambos viajaron a Londres junto a sus hijos el pasado mes de diciembre, muchos de los seguidores de la sevillana asumieron que se trataba de un signo de su reconciliación.

Por aquellos días, la expareja compartía otro vídeo, perfectamente conjuntados y sin sus hijos en plano, en el que Coco cogía en brazos a Rocío: "Divorciados también podemos seguir tirando fotos", decían en alusión a la nueva canción de Bad Bunny. "Yo creo que mi perfil va acorde con lo que yo soy y con lo que me va pasando día a día, con mis problemas, con mis cosas buenas, con mis cosas malas...", ha dicho Osorno con naturalidad.

Su familia, el pilar de Rocío Osorno

Rocío Osorno y Coco Robatto se casaron en 2019 en la Catedral de Sevilla, pero tras el nacimiento de su segundo hijo en 2020, la pareja se divorció. Desde entonces ambos han llevado vidas separadas en lo sentimental, pero han mantenido una relación de amistad y cordialidad, precisamente por el bienestar de sus hijos. "Lo que más le pido a la vida es seguir teniendo la salud que tengo y llegar a ser mayor con mis niños y con mi familia", expresa la sevillana y añade, "el amor por los míos es superimportante, porque para mí ellos son el motor que me hace levantarme todas las mañanas con energía, con ganas de crecer más, de luchar más y de hacer todo por ellos".