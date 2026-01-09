Rocío Osorno, con sus hijos y su ex, Coco Robatto, de vacaciones en Tokyo Disneyland por el Día de Reyes: "Los niños alucinaron"

Como cada año, el Día de Reyes se convierte en una fecha especialmente señalada para los más pequeños de la casa; un momento cargado de ilusión, que va mucho más allá de los regalos y deja escenas familiares inolvidables. Este es el caso de Rocío Osorno, que ha aprovechado la ocasión para disfrutar de unas vacaciones muy especiales junto a sus hijos y su ex marido, Coco Robatto.

El destino elegido ha sido Tokyo Disneyland, una escapada que la diseñadora sevillana no ha dudado en compartir con todos sus seguidores a través de las redes sociales. "Los Reyes de este año nunca los van a olvidar", ha expresado en una publicación reciente, que ya acumula más de 30.000 'me gusta'. En formato reel, Osorno hace un "story time" de su primera vez en el parque de atracciones, mostrando además numerosos momentos de diversión, magia y complicidad familiar.

Así han sido las vacaciones de Rocío Osorno en Tokyo Disneyland

"Fuimos en metro porque así también lo veíamos", comienza a explicar la influencer de moda y lifestyle. Ante la aventura que la familia tenía por delante, Rocío Osorno decidió apostar por la comodidad con unos mocasines que compró en Asos, según ella misma informa en los comentarios. Asimismo, hace mención a una de las cosas más llamativas de la capital japonesa: "Es increíble lo limpia que está esta ciudad y lo difícil que es encontrar una papelera".

En cuanto a la experiencia dentro de Tokyo Disneylad, la sevillana aconseja en primer lugar descargar la aplicación "porque, prácticamente, todo el parque funciona a través de ella". Una vez hecho esto, es más fácil disfrutar de las actividades y atracciones que ofrece el que, en 1983, se convirtió en el primer parque Disney construido fuera de Estados Unidos.

"La primera parada que hicimos fue en la tienda y os tengo que decir que creo que este parque es de los más económicos de todos los de Disney, tanto en las entradas como en el marchandising", prosigue Osorno. "Nos llevamos varias cosas, incluso de regalo, y fueron como 90 euros al cambio".

De Piratas del Caribe a la Bella y la Bestia: "Lo pasaron muy bien"

"Una vez dentro, empezamos a ir a las diferentes atracciones. La primera, la de Piratas del Caribe que, por cierto, les encantó", cuenta la sevillana en referencia a los pequeños. "Luego, fuimos al castillo para tratar de inmortalizar este momento con una foto; y la siguiente parada fue el desfile de Harmony. Tenía muy buenas valoraciones y la verdad es que fue divertido. Los niños alucinaron, saludaron a todos los personajes".

La familia también tuvo ocasión de ver el espectáculo de Alicia en el País de las Maravillas "con nuestra representación andaluza aquí en Japón". No obstante, la diseñadora tiene claro cuál fue el que más le gustó: "La Bella y la Bestia fue increíble. A efectos visuales, para mí, el mejor". Según su propio relato, los niños acabaron "a signo claro de que lo habían pasado muy bien".

¿Rocío Osorno ha vuelto con Coco Robatto?

Rocío Osorno y el diputado de Vox, Jacobo González Robatto (Coco Robatto) se separaron en 2020, solo un año después de haberse casado en la catedral de Sevilla. La pareja ya tenía entonces dos hijos en común, Jacobo y Luis. Sin embargo, la ruptura no les ha impedido mantener una buena relación y compartir juntos momentos inolvidables como esta escapada. Esto ha llevado a que numerosas personas especulen con una posible reconciliación.

"Un viaje genial para los niños y los no tan niños. Lo que me flipa es que últimamente no te separas de tu ex... ¿Habéis vuelto?", pregunta la también influencer de moda Silvia San Juan (@sylviascloset) en los comentarios de la publicación. Rocío Osorno responde: "No. Han sido las Navidades y queríamos estar con ellos, pero no, no hemos vuelto. Nos llevamos muy bien y, sobre todo, es por la felicidad de ellos".