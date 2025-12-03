Rocío Osorno y el Sevilla FC lanzan una camiseta de edición limitada: Lunares, claves y todo al burdeos para el sevillismo

Rocío Osorno es una caja de sorpresas. Además de ser la influencer sevillana más relevante a nivel nacional y todo un referente en el mundo de la moda, Osorno se ha convertido en una de las diseñadoras más aclamadas. Ahora, esta emprendedora da un paso más en su meteórica carrera y lanza junto con el Sevilla Fútbol Club una camiseta de edición limitada que une moda y sentimiento rojiblanco. Esta camiseta oficial, "fusiona moda, identidad andaluza y los valores del club", además de terner guiños a la moda flamenca, "muy sutiles y elegantes". La prenda, creada íntegramente por Rocío Osorno, respeta los colores emblemáticos del Sevilla FC, pero con una apuesta por las tonalidades más en tendencia de la temporada (guiño al burdeos)

Como arranque del proyecto, la camiseta se presentó en un desayuno celebrado en el hotel Cristine Bedford de Sevilla. Durante el encuentro, Rocío Osorno compartió el origen del proyecto y cómo se gestó "una de las colaboraciones más ilusionantes" para la diseñadora, declarada sevillista de corazón. "De todos los proyectos en los que me he embarcado, este es uno de los más especiales", comentó durante la presentación Rocío Osorno.

Rocío Osorno posa con las camisetas que ha diseñado para el Sevilla FC.

Lunares, claveles y el eterno 16

En su parte delantera, el diseño presenta un exquisito grabado de claveles, una elección con la que la diseñadora rinde homenaje a Sevilla y a su riqueza cultural. En su dorsal, la camiseta incorpora además el número 16, un número cargado de simbolismo para el club, interpretado de forma innovadora mediante un patrón de estampado de lunares, como tradición y símbolo universal de la moda flamenca, de la que Rocío Osorno es abanderada.

Rocío Osorno con la camiseta que ha diseñado para el Sevilla FC. / M. G.

"Cuando la empezamos a hacer el burdeos era el color que estaba despuntado y teníamos claro que lo queríamos incluir. Pensamos combinarlo con marrón, pero se veía más apagado", comentó Rocío Osorno durante la presentación. A priori complejo, el combo final fue rojo y burdeos, una mezcla que al principio no convencía a la diseñadora. "Probamos a combinar rojo y burdeos, pero nos parecía una locura. Al incorporarle el dorado todo cambió, las tonalidades destacaban muchísimo y quedó un resultado muy bonito", señaló Rocío Osorno.

Referente de la moda flamenca, Rocío Osorno tuvo claro desde un principio que los lunares tenían que estar presentes en la camiseta, pero de manera muy sutil. "Los lunares me parecían muy orginales y distintos, pero todo el diseño con el mismo estampado era demasiado. Se nos ocurrió poner los lunares en el número y funcionó", explicó Rocío Osorno. Además de los lunares, un estampado de claveles muy sutiles recorren la prenda en la parte baja de la camiseta, dándole un toque muy flamenco, pero sutil y elegante.

Los claveles de la camiseta que Rocío Osorno ha diseñado para el Sevilla FC. / M. G.

Así lleva Rocío Osorno la nueva camiseta del Sevilla FC

"Además de ser un diseño muy sutil, es una prenda tremendamente versátil, la pueden usar tanto hombres como mujeres y estoy segura que mi padre también se la va a poner", comentó la diseñadora durante la presentación. Musa de estilo, Rocío Osorno también compartió durante la presentación cuál sería el combo perfecto. "Tengo que hacer como mi versión de cómo iría yo con la camiseta a un partido y subirla a redes", comentaba a las asistentes.

Para Rocío Osorno, el combo perfecto se consigue con unos vaqueros de tiro elevado y las perneras sueltecitas, una de sus prendas favoritas. "Me pondría la camiseta por dentro y le añadiría unas hombreras para hacerla más elegante", señaló la diseñadora. Sólo añadiría un buen cinturón y una blazer y ya estaría para ver un partido presumiendo de estilazo. "Con unos complementos en dorado también quedaría bien", añadió.

Rocío Osorno con la camiseta que ha diseñado para el Sevilla FC. / M. G.

El regalo estrella para esta Navidad

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Sevilla FC por impulsar proyectos creativos, apostando por el talento y ofreciendo a su afición productos exclusivos que combinan moda, estilo y tradición. Se trata de una colaboración exclusiva, original y profundamente vinculada a la identidad sevillana, consolidando un puente entre el estilo contemporáneo y el sentimiento rojiblanco.

La camiseta que Rocío Osorno ha diseñado para el Sevilla FC. / M. G.

Además, la marca personal de Rocío Osorno y su fuerte vínculo con la ciudad añaden un valor emocional significativo a esta colección, que no solo representa al club, sino también a la esencia de Sevilla y a su forma de entender la moda.

La camiseta, producto oficial y de edición limitada del Sevilla FC, tiene un precio de 85 euros y estará disponible en las tiendas oficiales del club (tienda online y tiendas físicas), durante un periodo limitado y únicamente hasta agotar existencias, consolidándose como un artículo imprescindible para los aficionados, coleccionistas y amantes del diseño.

La colaboración se presenta a través de un vídeo de campaña y una serie de fotografías realizadas en el Estadio Sánchez Pizjuán, un escenario simbólico donde todo comenzó y que refuerza la conexión emocional del proyecto.