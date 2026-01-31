Ruska, la experiencia finlandesa además de saunas, bosques y lagos

David Campano, country manager de Visit Finland para España e Italia, es el responsable de impulsar la promoción turística de Finlandia en el mercado español. Desde el contexto de Fitur 2026 invita a descubrir este país nórdico.

–¿Cómo ha evolucionado la demanda turística desde España hacia Finlandia en los últimos años?

–Es una evolución positiva y sostenida. España se ha consolidado como uno de los mercados emisores con mayor potencial de crecimiento para Finlandia. Registramos incrementos en doble dígito año tras año, y 2025 ha sido de récord en número de viajeros españoles. El boom se debe a un mayor conocimiento del destino y, sobre todo, a la diversificación del producto.

–En la idea de cualquier viajero medio estaría Laponia...

–Y no solo vendemos Laponia e invierno con auroras boreales, sino Finlandia todo el año. El viajero español se interesa mucho por la naturaleza pura, el verano finlandés, con temperaturas suaves, horas interminables de luz y el fenómeno del sol de medianoche. El bienestar ligado a la cultura de la sauna y una gastronomía local de gran calidad, muy conectada con la naturaleza.

–Y tenemos a Oulu como capital cultural

-Es su año. Oulu es Capital Europea de la Cultura. Un destino para visitar por sí mismo. Un factor decisivo del aumento de viajeros españoles ha sido la mejora de la conectividad aérea. Hay una nueva ruta directa de Finnair desde Valencia que arrancará esta primavera y operará todo el año. A nivel profesional la participación de empresas finlandesas en ferias españolas ha sido récord, y en Fitur 2026 se ha reflejado

–¿Cuáles son las estrategias clave para atraer visitantes a Finlandia todo el año?

–Estamos dando mucho protagonismo al verano finlandés y se pueden disfrutar de casi 190.000 lagos. Más del 70 % del territorio está cubierto por bosques. Hay muchas actividades outdoor, bienestar y, especialmente, la experiencia de la sauna. Finlandia tiene más de tres millones de saunas, muchas junto a una cabaña a orillas de un lago Es una forma auténtica, sencilla y revitalizante de conectar con la naturaleza y el ritmo local, algo que sorprende y enamora al español por su autenticidad.

–¿Cómo es el otoño finlandés?

–Allí lo llamamos ruska. El otoño finlandés lo forman paisajes en colores intensos, menos turistas, aún más tranquilidad. Es ideal para desconectar y vivir algo diferente. Toda esta estrategia se apoya en una comunicación clara y adaptada a distintos perfiles, cultura, gastronomía local, diseño, turismo sostenible, y en una colaboración muy estrecha con turoperadores y agencias de viajes españolas.

–¿Cuál ha sido la presencia finlandesa en la feria española turística más importante?

–Ha sio un éxito para nosotros. Casi duplicamos el número de partners en nuestro stand, lo que refleja el creciente interés de la industria local por el mercado español y su potencial. Teneos mayor visibilidad y reconocimiento. Es la confirmación de que nuestro trabajo de años está dando frutos y que Finlandia ya no es solo “el destino de las auroras boreales”, sino un país completo.

–¿Cómo afronta la sostenibilidad un país pionero en este aspecto?

–Finlandia es uno de los países más sostenibles del mundo, con la naturaleza en toda su expresión por lo que nos enfocamos en un turismo responsable. Promocionamos experiencias auténticas y de bajo impacto. El viajero español es cada vez más consciente y valora esa autenticidad y sostenibilidad.