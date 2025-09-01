Sal Verde, un Estrecho infinito

La playa de La Alcaidesa, con Sal Verde y de fondo, el Peñón

Con tres locales en La Alcaidesa, Azotea Grupo propone una carta mediterránea en un paisaje único en el mundo. Ante dos mares, dos continentes frente por frente, el paisaje del Estrecho se acentúa en la playa de La Alcaidesa, entre La Línea y San Roque, donde se encuentra el local de playa del nombre Sal Verde .

Esta marca de Azotea Grupo cuenta con otros dos restaurantes en este enclave con una cocina andaluza y mediterránea subrayada de matices con los sentidos añadidos de un entorno espectacular para paladear en este verano.

Aguacate tostado en Sal Verde

Sal Verde Arena Bar trasciende el concepto de club de playa, de chiringuito donde disfrutar de una sesión de chill-out tras la comida, bajo la sombrilla: es un refugio seductor de cara a disfrutar la recta final de este verano.

La carta engloba lo mejor de la gastronomía gaditana entre mariscos, pescados y carnes, con platos fundamentales revisados con imaginación por el chef Manuel Berganza como el tomate rosa de Conil con aliño de jengibre o el aguacate tostado y piriñaca.

Arroz de gamba roja en Sal Verde, La Alcaidesa

Las alcachofas con nube de queso payoyo, el calamar a la plancha con sofrito, el tartar de atún de almadraba entregan toda la esencia de Cádiz ante unas vistas únicas en el mundo como las que brinda la terraza de Sal Verde .

Tratándose de un almuerzo playero, qué mejor forma de rematar con los arroces de rapito o de gamba roja.

Dejando sitio para el postre Sal Verde es una tentacón con la tarta de queso payoyo, el carpaccio de piña acevichado o un plato de fruta fresca y bombones helados artesanos.

Todo equilibrado en este remanso de la esquina del Mediterráneo.