Sara Carbonero y Kiki Morente, juntos por primera vez

Sara Carbonero y Kiki Morente, la pareja sorpresa de este verano, han dado un paso más en su relación y han hecho su primera aparición en público, casi dos meses después de conocerse su "amistad especial". Fue en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda con motivo de un concierto que el artista ofreció la noche del jueves en la Venta Torrebreva.

Aunque no se dejaron ver juntos y salieron por la puerta de atrás por separado, la ex presentadora de Telecinco y el hermano de Estrella Morente han dejado de esconderse y, aparcando su habitual discreción, disfrutaron juntos de una velada tan especial. La periodista, eso sí, no eludió hacerse fotos con sus seguidores, algunos de los cuales las han subido a sus redes sociales.

Sobre el escenario Kiki Morente estuvo acompañado por otros artistas, como su hermana, Lin Cortés, Jose Serrano, Lucas Carmona, Josue Ronkio, Juan Farina e Israel Suárez Piraña, y entre el público, vestida con una falda larga de color verde y una camisa blanca anudada en la cintura, se encontraba la periodista, quien acudió acompañada una de sus mejores amigas, la cantante Jessica Cánovas, conocida artísticamente como La Flaka, y el marido de ésta, el cantante Junior.

Confirmando así los rumores que apuntaban a que la pareja haría público su idilio este verano, Sara se ha convertido en fan número uno de Kiki, sentándose en primera fila y coreando las canciones de su chico. En lo que sí se esforzó fue en evitar por todos los medios que los fotógrafos captasen ninguna imagen suya, razón por la que la organización del acto invitó amablemente a la prensa a abandonar el recinto antes de que el hijo del recordado cantaor Enrique Morente saliese al escenario.

Ni Sara ni Kiki hicieron declaraciones a los periodistas, pero sí habló la hermana de él, Estrella, tras concluir el recital: "Vamos a atenderos. No voy a hacer declaraciones, pero por lo menos trataros como vosotros me tratáis a mí", dijo a Europa Press. "Ha sido una noche muy bonita y la gente está contenta". Eso sí, no soltó ni prenda de la nueva pareja: "Yo os hablo de mí y de mis cosas, de los demás no puedo opinar". Sin embargo, concluyó con una frase que lo dijo todo: "Viva la alegría y el amor".