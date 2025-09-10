El sevillano Álvaro Muñoz Escassi, investigado por un delito de conducción temeraria, revoluciona los juzgados de Algeciras

El sevillano Álvaro Muñoz Escassi ha comparecido este martes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras como investigado por un supuesto delito de conducción temeraria. En concreto, el jinete más famoso de la crónica rosa fue captado este verano cuando circulaba por la A-7 a más de 80 km/h sobre la velocidad permitida.

La infracción tuvo lugar en un tramo de autovía dentro del término municipal de Algeciras, donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h al tratarse de una zona interurbana con alta densidad de tráfico. La comparecencia de Escassi en los juzgados de Algeciras no ha pasado inadvertida para los curiosos. De hecho, la celebrity se dejó ver con gafas de sol y apoyado en dos muletas junto al bar El Juzgado, uno de los más frecuentados por jueces y fiscales, donde se sentó a desayunar.

Muñoz Escassi, ante los Juzgados de Algeciras, ayer.ñoz Escassi, ante los Juzgados de Algeciras, ayer. / Europa Sur

La pena a la que se enfrenta Escassi

A Escassi se le imputa un delito de conducción temeraria al superar en más de 80 km/h el límite de velocidad en una vía interurbana. De acuerdo con el artículo 380 del Código Penal, que regula el tipo básico de este delito, "el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta" será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y la retirada del permiso de conducir por un tiempo de entre uno y seis años. En caso de que se le atribuya este delito al sevillano, eludiría la entrada en la cárcel al tratarse de una pena inferior a dos años.

En cambio, el tipo agravado conlleva pena de prisión de dos a cinco años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir durante un periodo de seis a diez años, según el artículo 381 del Código Penal.

Tarifa y Sotogrande, testigo de los éxitos amorosos y profesionales de Escassi

Álvaro Muñoz Escassi es un asiduo del Campo de Gibraltar cada verano. Conocida es su predilección por las playas de Tarifa, los campos de polo de Sotogrande o la afición al deporte de la bocha. Tampoco es la primera vez que protagoniza un episodio similar durante sus vacaciones. El programa Fiesta de Telecinco reveló en agosto de 2024 que Escassi habría cometido 35 infracciones de tráfico en apenas 15 minutos durante un trayecto entre Tarifa y Zahara de los Atunes.

Al margen de su historial al volante, en las redes sociales del ex de Lara Dibildos abundan las fotos en Carbones 13, el chiringuito de Los Lances que regentan Raquel Meroño y Santi Carbones, lugar donde compartió compartió varios momentos de su relación con María José Suárez. Fue en otro chiringuito, el BiBo de Dani García en Tarifa, donde surgió otro de sus amoríos. Durante una de las pruebas de Masterchef Celebrity, Escassi dio clases de kitesurf a los jueces y también saltaron las primeras chispas con Hiba Abouk.

Álvaro Muñoz Escassi fue contratado a mediados de los 2000 como jinete profesional en Sotogrande Hípica. En aquellos años, en los que se quedó a las puertas de competir en unos Juegos Olímpicos, se codeaba con familias extranjeras dispuestos a invertir en sus caballos. Además, su hermano Gonzalo. que reside desde hace años en la exclusiva urbanización, es responsable de la zona sur de la empresa de hielo Procubitos y profesor de equitación en sus ratos libres.