Quién es Sophia Khan, la misteriosa joven que ha conquistado el corazón de Juan Urdangarín

La pasada semana las revistas del corazón sorprendían con las imágenes de la novia de Juan Urdangarin, el hijo más discreto y reacio a las cámaras de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. El sobrino del rey Felipe VI reside en Londres, donde ha conocido a su actual pareja, Sophia Khan. Se trata de una instructora de pilates de 25 años y de nacionalidad canadiense aunque de origen indio.

La revista Lecturas publicaba las imágenes de la pareja. En las fotografías intercambian risas y besos mientras pasean por el barrio londinense de Chelsea. Unas imágenes en las que se aprecia claramente la complicidad existente entre ambos.

Sophia Khan ha estudiado en una de las universidades más prestigiosas de Escocia, Saint Andrews. Al parecer, Juan y Sophia llevan varios meses juntos e incluso conocen a sus suegros. En el programa ¡Vaya fama! de Telecinco han aportado algo de luz en este asunto, que el mayor de los Urdangarin ha llevado con total discreción.

“Todos queríamos saber que hacía en Londres el mayor de los Urdangarin. Llevaba su vida muy discreta y no había quien lo cazara. Pero él tenía vida allí y además mucha más de la que todos esperábamos. La primera sorpresa fue encontrar que tenía una novia, con la que mantiene una relación desde hace mucho tiempo, yo diría que casi un año”, ha comentado Gema Fernández.

La periodista ha resaltado la diferencia de altura de la pareja, un obstáculo para el trabajo de los fotógrafos. “La pareja es muy llamativa. Él parece un avatar, porque mide 1,97 centímetros. Y aunque parezca una tontería, esto hace más difícil el trabajo del fotógrafo. Con la diferencia de altura, es muy difícil captar ese momento romántico”, ha añadido.

Gema Fernández ha reconocido que se trata de una pareja muy discreta. Los paparazzi llevaban un tiempo vigilando los movimientos de Juan y estaban alertados para actuar en el momento más oportuno. “Tuvimos suerte de que, a pesar de que son muy discretos, ese día salieron a darlo todo, acompañados de los suegros de Juan, porque él ya está muy integrado en esa familia. Llevábamos mucho tiempo siguiéndoles, ahora les hemos conseguido, pero este chico, pobre, lleva tiempo siendo vigilado. Son fotógrafos de allí y consiguen un material muy interesante de esta pareja”, ha concluido.

Imagen de Sophia Khan sacada de una red social. / LINKEDIN

Sophia, que cuenta con un máster en Desarrollo sostenible y gestión, trabaja como teams executive para la E1 Series, el campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag. En la empresa del yerno de José María Aznar, Juan y Sophia se conocieron y empezaron a compartir gustos y aficiones. Juan comenzó como ayudante de producción en la Fórmula E, pero poco a poco ha asumido más responsabilidades en la compañía donde ha conocido a su actual pareja.