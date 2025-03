Timotheé Chalamet, me han dicho que el amarillo...

Es raro optar por el amarillo como color para una gala, y más aún si es un acontecimiento de cine, por la superstición de los actores, pero Timothée Chalamet se ha despreocupado de colores, prejuicios y clasicismos y se presentaba en la pasada noche con un traje amarillo 'acid house' a la 97ª edición de los Premios de la Academia del Cine.

Con la superstición sobre el dramaturgo Moliere, que murió en escena con un camisón amarillo cuando representaba El enfermo imaginario, apenas nadie se decanta por el amarillo para aparecer en el escenario, pero Timothée Chalamet se ha quitado escrúpulos y se presentó en el Dolby Theatre de Los Ángeles con esta modelo, sabiendo además que podía ser una de los grandes protagonistas de la noche. Estaba nominado en la categoría de Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en la cinta A Complete Unknown. Todo un ejercicio de audacia que sólo se ha visto recompensado por los comentarios de los expertos en la alfombra roja de Hollywood.

Timothée Chalamet en la gala de los Óscar

En la esta gala Chalamet ha roto con la monotonía masculina de llevar el tradicional esmoquin negro. Su traje personalizado es de la firma Givenchy, con un tono amarillo pastel ácido. El conjunto está compuesto por una camisa de botones, blazer de doble botonadura y pantalones en el mismo color que se convierte en toda una declaración de seguridad. Completa el look czapatos negros de punta fina y un collar de Cartier. Si quería estar a la altura de Dylan en romper moldes, lo ha hecho.

Chalamet en la alfombra roja con su vestido de Givenchy color amarillo

La película A Complete Unknown, dirigida por James Mangold, narra los primeros años de la carrera de Bob Dylan, desde su llegada a Nueva York hasta su concierto de 1965 en el Newport Folk Festival, donde el cantautor desafió a su audiencia al electrificar sus acordes. Chalamet, de 29 años, asumió este papel con una dedicación que incluyó además aprender a tocar guitarra, para cantar en vivo las canciones de Dylan y capturar la esencia enigmática del legendario artista. Esta actuación le valió su segunda nominación al Oscar en la categoría de mejor actor a que la primera fue en 2018 por Call Me by Your Name. Se ha convertido en el actor más joven en lograr dos nominaciones en la principal categoría interpretativa desde James Dean. Pero no ha podido ganar frente a Adrien Brody, Óscar por The Brutalist.

Chalamet también formaba parte de otra película nominada, Dune, parte 2, que tampoco ha tenido suerte. Aunque sin premio por ahora, la presencia del joven intérprete lo coloca en una de las estrellas más pujantes de la nueva generación. Su traje ya pasa a la posteridad. Me han dicho que el amarillo...