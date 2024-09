La última hora de la salud de Julián Muñoz tras su última entrevista

La preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz crece por momentos. El exalcalde de Marbella, a sus 76 años, se encuentra en un estado muy delicado tras ser ingresado de urgencia después de su última entrevista en el programa ¡De viernes! de Telecinco.

En su última intervención televisiva, Julián ha contado cómo ha vivido los últimos meses con el cáncer galopante que padece. “No sé el tiempo que me queda, pero no voy a conceder ninguna entrevista más. Desde el mes de enero, con dos vértebras rotas, me han puesto morfina y ha sido terrible. Lo pasé muy mal con la quimio y ahora tomo 20 pastillas diarias. He tenido dos o tres infartos, un ictus, y el azúcar me ha dejado sin vista en un ojo”, ha expresado.

Mayte Zaldívar ha explicado el motivo de su última recaída en el programa Fiesta. La familia está muy preocupada porque en el caso de Julián llueve sobre mojado. “Se encuentra en una bajada. Hemos tenido una noticia que le ha dejado más abajo y esperamos que se vaya recuperando. La última prueba no ha sido la que todos queríamos que fuese. No era lo más deseado por nadie", ha detallado.

El marido de Mayte Zaldívar está ingresado en el Hospital Internacional de Marbella. Según ha deslizado su mujer, Julián está recibiendo una medicación muy fuerte y por la que en ocasiones se puede ver afectado. “Le están haciendo todas las pruebas que le tienen que hacer debido al tratamiento que está recibiendo, que mata lo malo, pero también lo bueno. Yo voy a seguir al lado de él, ahora es mi marido”, ha aclarado.