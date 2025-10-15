Chiquito de la Calzada es un genio del humor que pese a su fallecimiento sigue estando en el imaginario de sus fans y seguidores por mucho tiempo que pase. El vídeo que presentamos es el resultado de imaginar al fistro malagueño como si hubiera vivido en el Detroit de los años 90. En un guiño maravilloso a la película de Eminem 8 millas, este cobarde pecador de la pradera es mostrado como un rapero que se prepara en su día a día para ir a competir en un show de freestyle. No te destripamos nada. Solo dale al play y disfruta.