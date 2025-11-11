Violeta Mangriñán, la reina del té verde

Violeta Mangriñán se está haciendo de oro con su conocido negocio de té verde, Maison Matcha. La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha demostrado que tiene buen ojo empresarial. Tras su paso por Supervivientes se ha alejado de la televisión para enfocarse en su carrera como empresaria e influencer. Y lo cierto es que le va fenomenal.

La joven valenciana trabaja como imagen de importantes marcas de la industria de la moda y el lujo. Violeta no solo obtiene rédito económico por su faceta de influencer, sino que cuenta con éxito en los negocios, en especial Maison Matcha, dedicado a la comercialización de té verde. Por ello, no es de extrañar que invierta parte de los beneficios en su espectacular vivienda de Madrid, así como en otros activos patrimoniales.

Según ha publicado El Mundo, Maison Matcha factura unos 120.000 euros al mes. Cada taza de té tiene un coste que oscila entre los 4 y 5 euros. La propia Violeta reconocía la venta de 500 bebidas al día cuando solo contaba con un establecimiento en Madrid, actualmente ya dispone de dos locales en la capital. Además, en sus establecimientos no solo se vende té verde, sino que también se pueden adquirir productos de bollería, lo que incrementaría los datos de facturación del negocio.

Entre sus planes de futuro se encuentra la apertura de un local de Maison Matcha en Valencia, su ciudad natal, aunque también podría vender el negocio ahora que está al alza e ingresaría una importante cantidad de dinero.