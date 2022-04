La Academia veta diez años a Will Smith... pero le deja el Oscar

Will Smith ha sido vetado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood durante la próxima década. Es el 'castigo' que ha impuesto al actor la entidad encargada de los Oscar tras propinar un bofetón al cómico y presentador de la gala, Chris Rock, en la útima edición de los premios. Eso sí, la Academia no le retira el Oscar que le concedió como 'Mejor Actor' al creer que su trabajo en la película El método Williams lo sigue mereciendo. Como consecuencia de este veto, el intérprete no recibirá nominaciones ni galardones por parte de la Academia, ni podrá asistir tampoco a ninguna de las galas, eventos o cenas organizadas por la misma.

El propio Smith abandonó voluntariamente la Academia tres días después de los hechos y pidió disculpas por lo sucedido: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", escribió en redes sociales. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

La estrella ingresó hace unos días en una clínica de rehabilitación, donde recibirá terapia para controlar su impulsividad y el estrés que le ha provocado toda esta situación. Muchos aseguran que se trata de una estrategia para lavar su imagen, pues ya son dos las productoras que han cancelado los proyectos que tenía acordados con él.