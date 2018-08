La Junta de Andalucía a los tribunales por el pago al abogado de Zarrías

El pago de los honorarios de los abogados de ex altos cargos de la Junta de Andalucía iinvestigados en la rama política del juicio de los ERE se está convirtiendo en una de las ramificaciones del caso que lleva más de un año de duración.

Pese a que existen ya varias sentencias -de juzgados ordinarios y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- que condenan a la Junta a abonar la defensa de las decenas de altos cargos investigados, los abogados siguen presentando reclamaciones individuales como paso previo a la demanda ante los tribunales.

Uno de ellos es el del abogado de Gaspar Zarrías, Gonzalo Fresneda. El procedimiento administrativo iniciado para poder cobrar la minuta de la defensa después de un año de juicio ha llegado hasta los tribunales. Según Fresneda, "se trata del proceso normal que tiene este tipo de actuaciones", incluso se muestra convencido de que en la misma Junta de Andalucía sabían que la reclamación iba a seguir adelante.

Ahora bien, "esto no quiere decir que Zarrías esté enfrentado a la Junta de Andalucía, ni que haya ningún tipo de ruptura. Para el tema del cobro de las minutas, han existido diferentes gestiones por parte de los letrados y, lo lógico, es que sean los tribunales los que decidan si hay que pagar y la cantidad", explica Fresneda.

La Junta de Andalucía tiene reconocido el derecho de los ex altos cargos para que la Administración se haga cargo de los pagos de los letrados en el caso de que se vean implicados en un tema judicial por causa relativa al desempeño de su cargo. "El problema viene cuando hay que fijar la cuantía, puesto que ya no existe el código de honorarios que anteriormente establecían los Colegios de Abogados. En un juicio con las características del de los ERES, no es fácil establecer un baremo cuantitativo porque no hay criterio oficial. tendrá que ser el Tribunal quién decida".