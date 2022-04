Absueltos los dos ex alcaldes de Sanlúcar la Mayor acusados de prevaricación

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha absuelto a los dos ex alcaldes de Sanlúcar la Mayor, Juan Antonio Naranjo Rioja (APSM) y Antonio Manuel Pérez Márquez (PP) y al ex teniente de alcalde, Juan Carrasco Guerrero, por un presunto delito continuado de prevaricación en el contrato de una trabajadora a pesar del informe contrario del interventor y del secretario del Ayuntamiento. La mujer, contra la que la Fiscalía no presenta ningún cargo, encadenó hasta diez contratos de trabajo como administrativa desde marzo de 2013 hasta enero de 2016.

Durante el juicio, las defensas plantearon como cuestión previa la prescripción del delito de prevaricación administrativa objeto de acusación por haber sobrepasado el plazo de instrucción previsto en la ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

La Sala recuerda que las diligencias previas tienen fecha de julio de 2017, en viertud de una denuncia de la Fiscalía en diciembre de 2016. Los acusados fueron citados a declarar en abril de 2018, "cerca de tres meses después de finalizado el plazo máximo de instrucción entonces impuestos por el apartado 1 del artículo 324 de la ley procesal penal, que tuvo lugar el 18 de enero de 2018".

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía indicaba que el contrato se realizó a pesar del informe negativo del interventor municipal, el secretario general del Ayuntamiento y el Responsable de Recursos Humanos. En él, señalaban que no se justificaba "plenamente", la necesidad del puesto creado. Además, la propuesta de contratación no estaba firmada por el concejal del área en el que la mujer iba a desempeñar su trabajo y en un pleno del año anterior se había aprobado un plan de ajuste que obligaba a reducir los gastos de personal. Tampoco se había realizado un procedimiento de selección mediante convocatoria pública.

Después de las elecciones municipales de 2011, hubo un pacto de gobierno entre Alternativa Por Sanlúcar la Mayor (APSM) y PP por el que cada candidato ocupó la alcaldía durante dos años.