La Audiencia de Navarra no rebajará la condena al miembro de la Manada Ángel Boza, cuya defensa solicitó la semana pasada una rebaja de un año y tres meses de la pena de 15 años impuesta en aplicación de la nueva regulación de los delitos sexuales introducida con la ley del sólo "sí es sí". Aunque el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la revisión de esta condena, un acuerdo de las Secciones Penales de la Audiencia de Navarra deja fuera esta posibilidad, dado que los magistrados de esta Audiencia se han alineado con el criterio de la Fiscalía y ha acordado que no rebajarán las condenas cuando las penas que fueron impuestas puedan ser también imponibles con arreglo al nuevo marco legal establecido por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

