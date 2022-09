Condenado a 18 años de cárcel el hombre que asesinó a su tía en Pino Montano

Francisco Manuel P. B., el hombre que asesinó a su tía en Pino Montano en mayo de 2021 ha sido condenado a 18 años de cárcel por la Audiencia de Sevilla. El jurado consideró probado que el acusado estranguló con su camiseta tras atacar de forma "sorpresiva" a María del Carmen A. S. -J., una mujer de 67 años con graves problemas de movilidad y con un 86% de discapacidad.

Durante el juicio con jurado, celebrado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el fiscal solicitó para el acusado 25 años mientras que la defensa, ejercida por la letrada Elena García León, pidió una condena de 11 años por homicidio o de 15 años en el caso de que el fallo fuera un delito de asesinato en su sentencia, como así ha ocurrido. García León ha señalado que "a pesar de los fallos de la instrucción, el resultado no es malo para mi cliente".

Llamó a su hija pidéndole ayuda para "borrar huellas"

La relación entre Francisco Manuel P. B. y la ex mujer de su tío, María del Carmen A. S-J., conocida como Cuqui, era tortuosa porque "no estaba exenta de disputas". La última de estas discusiones fue en un bar de su barrio, Pino Montano, que terminó cuando cada uno de ellos se fue a su casa. Esa noche del 26 de mayo de 2021, el acusado fue a casa de María del Carmen porque no le respondía a las llamadas.

Según la sentencia, una vez en el domicilio, Francisco Manuel "de manera sorpresiva", la abordó por la espalda y le colocó alrededor del cuello su camiseta enrollada, "apretándo con fuerza con la intención de acabar con su vida, lo que no consiguió al primer intento, por lo que hubo de repetir la maniobra hasta que la asfixió".

Después de matarla, el acusado llamó a su hija y le mandó varios audios de whatsapp pidiéndole ayuda "para borrar los rastros de la muerte violenta". Ella se negó y avisó a la Policía, que detuvo inmediatamanete al condenado que, en un primer momento, negó los hechos.

Sin embargo, tras pasar por los calabozos de la comisaría pidió realizar una segunda declaracíón donde contó cómo había matado a la mujer. Algo que la Policía ya conocía por los audios de whatsapp facilitados por la hija.

La magistrada señala en la sentencia que la muerte de María del Carmen A. fue "especialmente reprochable y realizada con el conocimiento y certeza de que ninguna oposición, resistencia o defensa iba a encontrar".