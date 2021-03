Hacienda reclama a Serrano más de 848.000 euros de la ayuda del Ministerio de Industria

La Agencia Tributaria reclama un total de 848.123,61 euros al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, como responsable solidario del perjuicio causado a Hacienda con una actuación que califica de "premeditada" por parte de Serrano, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la puesta en marcha de una fábrica de pellets en Niebla.

La delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía considera en el expediente de responsabilidad solidaria iniciado contra Serrano y que ha sido incorporado a la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde debe declarar como investigado en mayo, que una "gran parte" de la subvención concedida en diciembre de 2016 se destinó a finalidades distintas como "préstamos a sociedades vinculadas", la ampliación del "entramado societario" de Serrano y su socio Enrique Pelegrín, a la "compra/venta de fondos de inversión" y a gastos con la tarjeta Visa en "restaurantes, viajes, ocio, y demás liberalidades de socios y administradores", sin que conste la "justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad".

Estas conclusiones de la Agencia Tributaria coinciden con las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según las cuales 1,3 millones de la subvención fueron enviados a un fondo de inversión.

El inicio del expediente de responsabilidad solidaria a Serrano, que tiene fecha del 31 de agosto de 2020, recuerda que el Ministerio de Industria concedió el 1 de diciembre de 2016 un préstamo reembolsable por importe de 2.489.000 euros para el proyecto de construcción de una fábrica de pellets para biomasa en la localidad de Niebla, y señala que las inversiones y gastos previstos debían realizarse en 18 meses desde la concesión de la ayuda, pero la entidad Bio Wood Niebla, desde su constitución hasta la actualidad, "no ha desarrollado actividad productiva alguna", algo que "no es proporcional a la ingente cantidad de recursos públicos percibidos en metálico desde diciembre de 2016 parta poner en marcha el proyecto y que tenía que haber estado en funcionamiento en el plazo de 18 meses, antes de final de agosto de 2018, sin que nada de ello se haya cumplido".

Operaciones financieras "especulativas" y el perjuicio a la Hacienda Pública

Hacienda concluye igualmente que "gran parte del préstamo recibido por el Ministerio de Industria para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en la entidad Ibercaja", precisa la Agencia Tributaria en el expediente, que añade que esta actuación ha generado una "reprobable distracción y disposición de los fondos líquidos procedentes del préstamo de 2.489.000 euros y en consecuencia un perjuicio para los intereses de la Hacienda Pública, al hacer infructuosas las acciones destinadas a la recuperación del préstamo tras decretarse su reintegro".

Para Hacienda, el perjuicio o "quebrantamiento" hasta el 4 de octubre de 2017, cuando Serrano se desvinculó de la empresa, "alcanzaba al menos a 1.374.970,40 euros", por lo que concluye que hay indicios de responsabilidad solidaria por la ocultación o transmisión de vienes y derechos del obligado al pago con la finalidad de eludir el embargo. En este sentido, concluye que "no cabe duda que la conducta puesta de manifiesto por Francisco Serrano, que ha sido administrador y socio de la compañía a través de la sociedad que controlaba al 100%, Proyectos e Inversiones Serralba S.L., desde su constitución hasta el 4/10/2017, es subsumible dentro de la ocultación, presupuesto de orden fáctico necesario para este tipo de responsabilidad".

Vaciar el patrimonio de la empresa

Así, asevera que el ex líder de Vox ha "participado activamente en el falseamiento de la cifra del capital social de la compañía con el que responde de sus obligaciones como socio, al propiciar, consentir y participar en la falsa aportación no dineraria de maquinaria en importe de 1.245.000 euros". Todo ello permite concluir que Serrano es "causante directo de la ocultación y transmisión del dinero percibido por el obligado al pago procedente del Ministerio de Industria, con la finalidad de vaciar el patrimonio del deudor principal y, a su vez, frustrar cualquier actuación de la Administración Tributaria tendente a su cobro, al producirse el levantamiento del caudal disponible en saldos bancarios de Bio Wood Niebla que debía haber estado destinado a la finalidad para la que se concedió el préstamo, que no es otra que la construcción de una industria de pellets en Niebla".

"Es indudable que la distracción de dicho dinero para fines distintos a la construcción de la industria de pellets en Niebla suponía la reducción del patrimonio afecto que debía haberse aplicado al cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la entidad deudora Bio Wood Niebla", y esta conducta se ha expresado, a juicio de la Agencia Tributaria, desde la propia constitución de la empresa, en la que "no dudaron en falsear su capital con la aportación falsa de maquinaria".

Y esta conducta en el caso de Serrano, prosigue, ha sido "premeditada" porque las disposiciones de dinero realizadas del préstamo, llevadas a cabo de forma "reiterada y continuada" en el tiempo, dejando paralizadas las obras de la planta de pellets -a fecha de agosto de 2018 los costes incurrimos no suponían ni el 40% del presupuesto total del proyecto-, es "prueba mas que evidente de la ausencia tanto de voluntad de acabar el proyecto financiado, como de conocimiento del perjuicio que se estaba provocando ante la futura exigencia de reintegro".

Hasta la fecha en la que Serrano se desvinculó del proyecto, en octubre de 2017, sólo se habían ejecutado las obras de "desbrozado de la maleza y explanación del terreno, por lo que debía ser consciente de que en los escasos ocho meses pendientes del plazo era imposible ejecutar las obras de la planta, acabarlas, y poner en marcha la planta", afirma Hacienda.

El expediente destaca, por último, que frente a la ausencia "evidente" de voluntad de aplicar los fondos obtenidos a la finalidad para la que estaban destinados, los socios han "vaciado el patrimonio líquido de la compañía con el que podían haber hecho frente, al menos parcialmente, a la obligación de reembolso, con la indudable participación activa, colaboración, consentimiento y al menos ausencia de rechazo a cargo de Serrano".