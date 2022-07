Los padres de Marta piden al Constitucional que permita reabrir la investigación al hermano de Carcaño

Recuerda que ese auto de 26 de mayo de 2014 expresaba en su Razonamiento Jurídico Segundo que la línea de investigación referida a la participación de Francisco Javier Delgado Moreno en la muerte de Marta del Castillo "estaría justificada si se aportasen datos objetivos de la directa imputación o periféricos a las manifestaciones contenidas la declaración de Miguel Carcaño Delgado. En concreto, el párrafo 6 del citado Razonamiento Jurídico segundo expresaba lo siguiente:

La nueva línea de investigación estaría justificada si se aportasen datos objetivos, ya fueran de directa imputación, ya periféricos a las manifestaciones contenidas en el atestado policial, que las corroboraran e hicieran mínimamente creíbles, pero no si la basamos en una nueva narración de los hechos de Miguel Carcaño (...)”.

Y en este sentido, señala que en cumplimiento de esa resolución, se solicitó la reapertura de las actuaciones "al haber tenido conocimiento de datos objetivos periféricos a las manifestaciones contenidas en el atestado policial, que corroboraban y hacían mínimamente creíbles, -como expresaba el auto- la declaración de Miguel Carcaño, datos que han sido corroborados por la investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional".

De esta forma, considera que el nuevo archivo confirmado por Auto de 16 de febrero de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, "modifica el criterio firme del Auto de 26 de mayo de 2014 de la misma Sala, al expresar en el Fundamento Jurídico Primero que tras la declaración en sede policial de Miguel Carcaño Delgado no existen indicios suficientes para mantener la investigación a la vista de la nula credibilidad de la declaración de éste y la ausencia de otros elementos probatorios".

Pero la familia considera que "no ha sucedido ninguna circunstancia nueva para que ahora se deje sin efecto lo acordado en una resolución firme de la propia Sala, obviándose, dicho sea, con los debidos respetos, que lo único que se nos pedía para acordar la reapertura de la instrucción era la aportación de datos objetivos, aunque fueran periféricos, sobre el contenido de las manifestaciones de Miguel Carcaño. Ahora, estos datos objetivos ya no son suficiente para investigar, sin que se adviertan, repetimos, nuevas circunstancias que motiven, ahora, una modificación de lo que ya se decidió hace varios años, todo ello, con vulneración de los derechos y garantías constitucionales y procesales más elementales, no habiéndose motivado ese cambio de criterio, el cual necesitaría una justificación o motivación reforzada".