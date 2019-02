El fiscal jefe cree que Palmas Altas aumentaría "en kilómetros" la disgregación de los órganos judiciales

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, ha explicado este miércoles que llevar a Palmas Altas parte de los órganos judiciales de Sevilla supondría aumentar "en kilómetros" la actual disgregación de los juzgados y tribunales.

En declaraciones a un grupo de periodistas, el fiscal jefe de Sevilla se ha pronunciado sobre la posibilidad de aprovechar las instalaciones del campus de Palmas Altas que ahora comparten tanto Abengoa como la Universidad Loyola. "Entiendo que no es una Ciudad de la Justicia, sino un desplazamiento concentrado de órganos unipersonales en los términos publicitados por la prensa. La disgregación actual es de 700 metros y en el futuro sería de kilómetros", ha comentado Fernández Arévalo.

En cualquier caso, el fiscal jefe ha señalado que el acceso de los ciudadanos a ese complejo judicial mientras que no se establezcan redes de comunicación "no está asegurado" y cualquier afirmación de que se pondrán medios de transporte "son futuribles", ha aseverado Luis Fernández Arévalo, que ha añado que por el momento la información no se corresponde con "ninguna información oficial".

El representante de la Fiscalía ha recordado que la localización de la futura Ciudad de la Justicia es una "competencia de la Administración autonómica y si el suelo es además de la Administración local, requerirá un concierto" entre ambas administraciones.

El fiscal jefe ha insistido en que debe "garantizarse un acceso y movilidad" a todos los ciudadanos y profesionales -ahora mismo a Palmas Altas no llega Tussam y la línea 3 del metro tampoco existe-, y preguntado sobre el proyecto de distrito judicial en el Prado de San Sebastián por el que apuestan los abogados y el colegio de arquitectos de Sevilla, el fiscal ha afirmado lo siguiente: "Mi preferencia es que lo que se decida se ejecute. ¡Que se haga!, garantizando la accesibilidad de los ciudadanos y profesionales, evitando la dispersión" de órgano judiciales.

De todas formas, Fernández Arévalo ha considerado como "muy positivo" que al inicio de esta legislatura surja el debate de la ubicación de la Ciudad de la Justicia, "porque si no se suscita el problema no se buscan soluciones", ha apuntado el fiscal jefe que, de otro lado, ha recordado que "entre que se concibe el proyecto y se inaugura, son necesarios como mínimo entre cuatro o cinco años".