Condenado un seguidor de Vox que pidió “garrote vil” para los “moros” en Twitter

La Audiencia de Sevilla ha impuesto dieciséis meses de cárcel a un seguidor de Vox que utilizó su cuenta de Twitter, casi exclusivamente dedicada a difundir y retuitear las consignas de esa formación política, para lanzar mensajes de “desprecio y animadversión” hacia distintos colectivos, sobre todo el árabe y “especialmente” los magrebíes o subsaharianos. Según la Fiscalía, quiso “fomentar el odio y la hostilidad contra personas de raza árabe por el mero hecho de serlo”. Por poner algunos ejemplos, llamó “gentuza” a los inmigrantes, instó a “echar a los moros de mierda” de España y “darles garrote vil sin compasión” y se refirió a la ministra Irene Montero como “la zorra de igualdad”.

La condena es inferior a la solicitada inicialmente por la acusación, de dos años y diez meses de prisión. El motivo es el acuerdo alcanzado por las partes antes del juicio, celebrado ayer en la Sección Cuarta. No es lo único que se rebajó. El fiscal también pedía ocho años de inhabilitación para cualquier profesión educativa, deportiva o de tiempo libre, pero tras la conformidad aceptó cuatro años, cuatro meses y un día. Además, el acusado deberá abonar una multa de 816 euros.

Pese a ser condenado por un delito de provocación al odio y a la discriminación, Manuel F.U. no entrará en la cárcel. También como parte del acuerdo, el fiscal se mostró favorable a que se suspenda la ejecución de la pena durante dos años. La única condición es que no cometa ningún delito en ese periodo. Las razones que esgrimió la defensa para justificar esa solicitud son que “no ha vuelto a cometer ningún hecho delictivo, ahora lleva una vida normal y depende de su trabajo, inmediatamente canceló la cuenta de Twitter, ha mostrado su arrepentimiento y no ha vuelto a ocurrir nada parecido”. El acusado, que declaró por videoconferencia desde Ibiza, reconoció los hechos y se mostró conforme con el acuerdo, así que el tribunal dictó sentencia en la misma sala y la declaró firme. En ella figurarán las atenuantes de confesión tardía y reparación del daño (por no usar más su Twitter).

Los hechos ocurrieron entre abril de 2017 y julio de 2021. Desde su perfil @esesobri, Manuel F.U. publicó innumerables mensajes en los que expresó “de manera inequívoca” su “desprecio y animadversión hacia cualquier persona o colectivo árabe, especialmente de origen magrebí o subsahariano, así como hacia los inmigrantes”. Entre las barbaridades que escribió figura el comentario de que en España “sólo hay ayudas para musulmanes, negros, rumanos y catalanes (...); al español que le den”. En otro exigió a los musulmanes que “se vayan todos a su puto país”. En otro tuit definió Barcelona como “un estercolero de moros okupas y demás calaña”. También los llamó “cerdos” o “guarros de cojones” y pidió “echar a todos estos moros de mierda” o “derribar todas las mezquitas asquerosas”. “No más moros en mi país”, publicó también.

El catálogo es interminable. Así, respecto a un suceso con un inmigrante, Manuel F.U. afirmó que “mucho tardaron en entregarle los tiros”. “Yo hubiera metido el cargador entero. Bien muerto está, enhorabuena al agente”. Y más tarde se arroga el “derecho” a decir “eres una perra mora hija de la gran puta”. “Cuando Vox llegue al poder, a todos estos HJDLGP se les acabó el chollo: expulsión inmediata de esta basura”, añadió.

Manuel F.U. dejó de escribir en su perfil el 2 de junio de 2022. A modo de despedida difundió un post en el que lamentaba lo ocurrido. Lo ocurrido al ser denunciado, no lo que había escrito. “Twitter y la Guardia Civil se dedican a investigar a personas normales y trabajadoras como yo por el simple hecho de hacer algunos comentarios fuera de contexto. Si dices algo de toda la infamia que estamos padeciendo y pagando con nuestro trabajo diario, te denuncian. La justicia no es igual para todos, y menos si eres un españolito de a pie y currante. No quiero más problemas por comentarios absurdos o fuera de tono en un momento de calentamiento y rabia”, explicó. A día de hoy, el perfil aún es accesible.