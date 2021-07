Los taxistas acusados de reventar el mitin de Susana Díaz en San Juan niegan que impidieran el acceso al público

Los ocho taxistas acusados de un delito de alteración de orden en un acto electoral por las protestas que obligaron a suspender un mitin de Susana Díaz en el teatro Romero San Juan de San Juan de Aznalfarache en noviembre de 2018 han negado que hubiera un acuerdo para impedir la celebración del mitin. Todos declararon en el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla que acudieron porque estaban interesados en oír las propuestas que tenía la candidata socialista para el sector del taxi, teniendo en cuenta que estaban en plena época de los problemas con los VTC.

Uno de los acusados, Antonio Velarde, presidente de Solidaridad del Taxi, ha declarado ante el tribunal que, días antes, en el debate celebrado en Canal Sur, Verónica Pérez, Miguel Ángel Vázquez y Juan Cornejo, del PSOE, se habían comprometido "ante 500 taxistas" a que en el siguiente mitin de la candidata socialista, iba a mostrar su apoyo al sector". Es más, durante su declaración ante el tribunal declaró que fue al mitin "para ver si podía hablar y quedar con ellos para una reunión en la que analizar el problema del sector".

Según todos los encausados, los problemas comenzaron cuando los miembros de la organización del acto comenzaron a desalojar el teatro y solicitaron "algún tipo de acreditación para volver a entrar", lo que provocó que gran parte de las personas "no solo los taxistas", "mostraran su malestar". Ante las preguntas del fiscal y de la acusación particular, ejercida por el PSOE, sobre la obstaculización de la entrada, los ocho taxistas respondieron que las personas que estaban debidamente acreditadas, pudieron entrar. Es más, el letrado de la defensa, Simón Fernández, socio del bufete Constitución 23, mostró al tribunal una fotografía del momento en el que se anunció la suspensión del acto donde se aprecia el patio de butacas casi lleno, hecho que corroboró Juan Antonio Barrionuevo, actual concejal del Ayuntamiento de Sevilla, que ha declarado como testigo al coordinador adjunto de esa campaña electoral y uno de los organizadores del mitin.

Barrionuevo explicó ante el tribunal que los taxistas "empezaron a concentrarse en la antesala del teatro y dificultaron el acceso a los demás, golperaron en la puerta e increpaban a todos. Se comportaban de modo violento. Nos vimos obligados a suspender el mitin". El organizadorafirmó que en un momento determinado de la protesta, uno de los acusados "a quien conocía del barrio", le presentó a un hombre diciéndole que era el presidente de los taxistas, quien le dijo que si la presidente hablaba con ellos, "se arreglaba todo".

Por su parte, el agente de la Policía Nacional que estuvo en la concentración declaró que había "bastante gente, pero cuando llegamos empezaron a disolverse, como sueles ser habitual". "El acceso estaba libre para quien quisiera entrar en la antesala". A preguntas de la acusación particular, el agente declaró que en cuanto llegaron los agentes "abrieron hueco para que entraran las personas"

Tanto la Fiscalía como la acusación particular se han mantenido en sus peticiones iniciales. El Ministerio Público reclama, en concreto, una multa de 12 meses a una cuota diaria de seis euros para los ocho taxistas investigados y la acusación particular, ejercida por el PSOE, 410 euros como indemnización y la condena en costas.

Por su parte, el letrado de la defensa, aseguró que no hay delito de alteración del orden en acto electoral "porque un mitin es un acto de propaganda electoral, no un acto electoral". Es una protesta, "ni siguiera un escrache". Tampoco hay, según el abogado, ninguna prueba de que los acusados se pusieran de acuerdo para ir a reventar el mitin: "no hubo ni mando único, ni consignas únicas".

Simón Fernández ha afirmado que en los vídeos de la protesta hay muchas más personas que las que están acusadas, pero "nadie ha buscado sus identidades" porque hay algo "forzado" en la instrucción. De este modo, recordó en su informe final que la instrucción está realizada por la misma persona que el asunto de la mafia del taxi, donde está implicada la asociación Solidaridad del Taxi, a la que pertenecen los encausados. De hecho, "en el atestado se indican que entre las 19:00 y las 20:00 de ese día salieron del aeropuerto de Sevilla 100 taxis, pero sólo se identificaron 23 matrículas en los alrededores del teatro, y eran de vehículos tanto de la capital como de otros pueblos del Aljarafe". Según explicó el propio Antonio Velarde, a preguntas de la defensa, en circunstancias normales, entre las 19:00 y la 21:00 pueden llegar "unos 30 vuelos y salir entre 300 y 500 taxis sin problema".

En este punto, el fiscal durante su informe final comentó que la presencia de tantos taxistas "por casualidad" en un mitin político "choca contra la lógica" y considera que fue una "concentración dirigida para ejercer presión al PSOE y su candidata".