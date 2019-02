Zurbarán Abogados prevé facturar más de 5 millones en su primer año de andadura

Zurbarán Abogados, el nuevo macrodespacho de abogados creado en Sevilla de la unión de dos bufetes sevillanos -Cuéllar Abogados y RZS- y Zamora de Claver, prevé facturar más de cinco millones de euros en su primer año de andadura, según han confirmado seis de los ochos socios del nuevo bufete en un encuentro que han mantenido con la prensa, previo a la presentación oficial del nuevo despacho que tendrá lugar esta tarde en un acto que se celebra en el hotel Alfonso XIII de la capital andaluza.

La nueva firma cuenta con ochos socios y un total de 65 profesionales, entre abogados y economistas, y tendrá sedes en Sevilla -46 profesionales-, Madrid -12 abogados y economistas- y Zaragoza -siete profesionales-. Javier Romero es el presidente de Zurbarán abogados, mientras que Ricardo Astorga es el director de la firma.

Javier Romero Martínez-Cañavate ha explicado que todos los socios están "muy ilusionados" con el proyecto y la idea de ejercer la profesión de forma asociativa, para lo cual se han unido estos tres bufetes en un único despacho con "vocación global, multidisplicinar" y que dará servicio a nivel nacional.

El director de la firma, Ricardo Astorga, ha destacado que todos los socios se conocen desde hace más de 25 años, cuatro de ellos son profesores en el departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, y ha afirmado que pretenden dar un servicio "muy personal, de alta calidad, con un trato personal y cercano al cliente" que será, según ha precisado, el elemento distintivo frente a otros despachos.

La idea del macrodespacho es cubrir todas las disciplinas, salvo las materias relacionadas con el narcotráfico, y los socios seguirán prestando su actividad profesional directa "en el día a día", con la idea de consolidar un despacho que tenga una "viabilidad futura", para lo cual se proponen consolidar equipos de trabajo para que estos puedan "continuar con el proyecto y hacer las cosas mejor". Vocación global y defensa de cualquier asunto a nivel nacional, son los objetivos que se marcan y que se intensificarán con las tres sedes de Sevilla, Madrid y Zaragoza.

Eso sí se tratará de "un único despacho que funcionará como una oficina única", ha precisado Ricardo Astorga, que ha destacado que los recursos de la oficina de Sevilla, donde en principio hay más letrados, están a disposición de las otras oficinas, teniendo en cuenta además que la oficina de Madrid es "estratégica en el futuro del proyecto".

En un futuro el despacho se plantea un "crecimiento" para atender las provincias de Andalucía oriental, para tener en presencia en localidades como Málaga, Marbella y su entorno. Los socios de Zurbarán han explicado que hay muchos profesionales y despachos de Madrid y Málaga que se han interesado por integrarse en el mismo. El nombre del despacho, que reconoce la figura del maestro sevillano de la pintura del siglo de oro, es obra del abogado José Manuel Garcia-Quílez, que lo propuso además teniendo en cuenta que la sede de Madrid del nuevo bufete está en la calle del mismo nombre.

Jerónimo Zamora ha dicho que son también un despacho "boutique", porque cuentan con áreas de trabajo muy definidas, pero la idea central es el asesoramiento "multidisciplinar" de los clientes.

En esta línea, Miguel Cuéllar ha comentado que esa figura del "abogado solo con cuatro pasantes es una especie a extinguir", pero sí que se ha de mantener un "sello o estilo" de ejercer la profesión que consiste en el "respeto con la Administración de Justicia y la forma de relacionarnos con el resto de los compañeros".

Cuéllar Abogados es el despacho más antiguo de Sevilla, dirigido por los hermanos Miguel y Adolfo Cuéllar Portero –vicedecano electo del Colegio de Abogados de Sevilla–, herederos de una saga jurídica con más de cien años de tradición, por lo que Javier Romero ha dicho que están "enormemente honrados" de que este bufete se haya incorporado al proyecto, es un "lujo muy grande", ha añadido.

El futuro de la profesión está en el asociacionismo

Los ocho socios, entre los que por ahora no hay ninguna mujer aunque en el conjunto del bufete hay más mujeres que hombres, coinciden en que el futuro de la profesión está en el asociacionismo. "En este momento el paso de asociarse es lo más acertado que se puede hacer", ha explicado Miguel Cuéllar, vicepresidente de Zurbarán, que ha recordado que en la actualidad los temas son más complejos, con la irrupción de las macrocausas.

Por su parte, RZS Abogados y Economistas está fundado por Javier Romero Martínez-Cañavate y Jerónimo Zamora López. Zamora de Claver, con operaciones en Sevilla, Madrid y Zaragoza, tiene como socios a Javier Romero Iribas y a Ángel Zamora González de la Peña.

Los abogados que se incorporan al proyecto son Ricardo Astorga Murano y José Manuel García-Quílez, provenientes del despacho andaluz Montero y Aramburu, donde ejercían de socios de los departamentos de derecho mercantil y procesal, respectivamente.

Zurbarán Abogados es un paso hacia el crecimiento de la actividad pero manteniendo los valores del modelo de despacho ‘boutique’, integrado por pocos profesionales altamente especializados que ofrecen a sus clientes un trato directo y exclusivo. "Somos una boutique de boutiques", ha dicho Ricardo Astorga.

Adolfo Cuéllar ha señalado que se tiende al "modelo anglosajón" de los despachos, el que se aparece en las películas y las series de televisión, mientras que Javier Romero ha indicado que en la actualidad hasta los despachos grandes, las firmas destacadas, "han entrado en los pequeños asuntos" y así no es extraño encontrar a un abogado de estos despachos en un acto de conciliación en el CMAC, algo que antes no sucedía. "Tenemos que crecer para no desaparecer y evolucionar", ha concluido Jerónimo Zamora.