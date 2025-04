La analista de Invercaria que asesoró a la Junta de Andalucía en el concurso de Aznalcóllar vio "igualdad" de trato a Minorbis y Emerita

El juicio por el concurso de la mina de Aznalcóllar ha contado este martes con el testimonio de la analista de Invercaria que asesoró a los funcionarios de la Mesa y la comisión técnica en la valoración de la solvencia de las dos finalistas, Minorbis-Grupo México por un lado y Emerita-Forbes&Manhattan por otro. El papel de esta trabajadora fue criticado en general por los empleados públicos que están acusados en esta causa, pero en esta novena sesión les ha echado una mano al reconocer que en el poco tiempo que compartió con ellos, apenas dos reuniones, vio que concedieron "igualdad" de trato a las dos candidaturas a la hora de analizar sus datos financieros.

Pilar Trujillano, que era técnica analista de inversiones cuando se convocó el concurso en 2014, ha explicado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que Invercaria la designó para "solventar las dudas" que pudieran tener los funcionarios que iban a puntuar las candidaturas "de un día para otro". Para la primera reunión, por ejemplo, recibió un correo un viernes para que se incorporase el lunes. Y además no recibió ninguna documentación, ni las bases del concurso ni los proyectos de Minorbis y Emerita.

"Nunca había visto a nadie", ha asegurado esta testigo en alusión a los componentes de la Mesa a quienes vio en el primer encuentro y a los de la comisión técnica, a la que acudió en segundo lugar. En el primer caso asistió a la reunión en que "se abrieron los sobres" y se fue mirando la documentación económica-financiera de las licitadoras. "No estudié nada en profundidad. Yo respondía a lo que me preguntaban. Eran preguntas muy sencillas sobre cosas muy concretas. No me pidieron que emitiera ninguna valoración", ha indicado. "Todos estaban mucho más familiarizados que yo", ha añadido.

"Mi jefe me dijo que fuese a resolver dudas, no a verificar la solvencia de una empresa", ha insistido también antes de reconocer que no escuchó ninguna indicación, ni entre los miembros de la Mesa ni en la comisión técnica, de que hubiese que puntuar mejor a Minorbis que a Emerita. De hecho, preguntada por si considera que la forma de analizar las dos candidaturas fue la misma, ha respondido que hubo "igualdad".