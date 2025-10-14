Anulan el cobro de 540 euros a una sevillana por devolver el coche de alquiler con "cables roídos por roedores"

Facua Sevilla ha conseguido que Enterprise Ren-A-Car cierre el expediente y deje de reclamar a una socia los 540 euros que le cargó por la reparación de unos "cables roídos por roedores"que detectaron en el vehículo que ella había alquilado unos días antes. María M., vecina de Alcalá de Guadaíra, alquiló un vehículo en la oficina que esta compañía tiene ubicada en el aeropuerto San Pablo de Sevilla. Pagó más de 400 euros por el Wolkswagen del que dispuso del 15 al 17 de noviembre de 2024.

A la hora de la devolución del vehículo no hubo ningún problema. No se había producido ninguna incidencia durante el alquiler ni tampoco le había provocado daño alguno. Es más, el encargado de la empresa inspeccionó el coche y confirmó a María que todo estaba correcto. Lo había entregado en el mismo estado en el que lo había recibido, por lo que Enterprise le devolvió la fianza que había pagado.

La sorpresa llegó una semana después, cuando recibió en su domicilio una carta de la empresa en la que le reclamaban 540 euros por unos supuestos daños que había provocado al vehículo durante los dos días que lo tuvo alquilado. En la descripción de los daños aparecía que el coche tenía «cables roídos por roedores», y junto a la misiva se adjuntaba la factura de la reparación en el taller.

Pero eso no es todo. Unos días después se percató de que Enterprise Ren-A-Car le había cargado en su cuenta 540 euros sin su consentimiento. María se sintió completamente desprotegida ante lo que consideraba un cargo totalmente injustificado por unos supuestos daños que ella no había provocado. Dio orden a su banco para que rechazase el cargo y acudió a Facua Sevilla para que defendiesen sus derechos como usuaria.

Reclamación a Enterprise Ren-A-Car

El equipo jurídico de Facua Sevilla se puso manos a la obra y redactó una reclamación en el que pedían a Enterprise Ren-A-Car que acreditase que los daños cuya reparación habían cobrado a su socia los había provocado ella. Además exigía que, en caso de no poder demostrarlo, dejasen de reclamarle el abono del dinero.

La asociación le advirtió a la empresa de que el cobro sin previa autorización ni motivación que había hecho a María podría suponer un delito de apropiación indebida, tal y como queda recogido en el artículo 252 del Código Penal.

Además, le recordó que el tratamiento de datos personales sin consentimiento también es constitutivo de infracción muy grave de acuerdo al artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen".

La respuesta de la empresa

La respuesta de Enterprise Ren-A-Car a la reclamación de Facua Sevilla llegó varios meses después. Es más, en ese momento la asociación estaba valorando con la afectada la posibilidad de acudir a otras vías de actuación para defender sus derechos (Junta Arbitral de Transportes de Sevilla, Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía o acudir a tribunales).

En primer lugar, la empresa de alquiler de coches pedía disculpas por el retraso en la contestación. Seguidamente, explicaba que tras realizar las comprobaciones pertinentes, consideraban oportuno anular el expediente y dejar de reclamar a María los 540 euros del arreglo de los daños que había sufrido el vehículo.