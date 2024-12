El asesino machista de El Rubio confiesa que mató a su novia: "Cogí la escopeta y le pegué un tiro, ella no tuvo ninguna posibilidad"

A finales de febrero de 2023, la localidad de El Rubio apareció en las noticias en toda España porque fue el escenario del primer asesinato machista de una menor de edad en lo que iba de año. La víctima se llamaba Elia, tenía 17 años, estaba embarazada y falleció después de recibir un disparo de escopeta en la cabeza. El autor confeso de esa barbaridad fue su novio, Germán C.V., un joven entonces de 22 años que este martes ha empezado a ser juzgado por un jurado popular en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía pide 42 años de cárcel y la madre de Elia, la prisión permanente revisable. Que va a ser condenado es seguro, ya que ante los nueve jurados ha admitido los hechos con crudeza: "Cogí la escopeta y le pegué un tiro", ha afirmado después de reconocer también que la maltrató día sí y día también. "Ella quería llevarme por el buen camino y yo no quería", ha dicho también.

El encausado, que básicamente ha sido preguntado casi en exclusiva por su abogada, ha recordado así aquel 27 de febrero de 2023. "Todo el día estuve con ella a gusto y por la tarde-noche volví a recogerla. Todo el día había estado tomando droga y alcohol. Dimos varias vueltas por el pueblo y me quedé sin droga, así que fui a un 24 horas a buscar al que vende droga en el pueblo. Allí estuve echando dinero a las máquinas, con ella al lado, y un chaval vino a pedirme dinero. Le dije que no y ella me separó. Yo por dentro quería ir a buscar al nota que me había pedido dinero", ha explicado.

Para calmar a su novio, Elia se lo llevó de aquel establecimiento hasta su parcela. Y allí ocurrió la tragedia. "A última hora me emperré con ella, no me dejaba salir para no formarla y cogí la escopeta y le pegué un tiro. No sé qué se me pasó por la cabeza. Me quedé quieto, me tiré al suelo con ella y lo primero que hice fue llamar a mi madre y a unos familiares. Después llamé a la Guardia Civil, vi que no estaba bien lo que había hecho. No la había valorado como debía", ha apostillado.

Germán C.V. ha admitido el asesinato con todas las letras. "Ella no tuvo ninguna posibilidad de defensa, ella no se esperaba eso", ha contestado a otra pregunta de su letrada. "Había discutido y le había pegado, pero nunca le había levantado la escopeta", ha añadido. "Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía dónde estaba", ha proseguido el homicida, que ha achacado aquella acción criminal a su adicción: "Tomaba cinco o seis gramos de droga todos los días, era mi vida".

El interrogatorio ha concluido con una disculpa que ha reconocido que era insuficiente. "Quiero pedir perdón a la familia, pero sobre todo a ella. Espero que algún día me perdone, aunque sé que lo que he hecho no tiene perdón de Dios. Estoy dispuesto a pagar lo que sea por lo que he hecho, yo sé que no tengo perdón y que lo tengo que pagar", ha concluido.