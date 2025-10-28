El supuesto atropello machista de El Pedroso no fue tal: ella atacó a su exnovio con un cuchillo, él intentó huir y ella se tiró sobre el coche

El Pedroso ha sido el escenario de un incidente que en principio se atribuyó a la violencia machista pero que ha dado un giro radical tras las declaraciones de los implicados ante el juez. El suceso fue el presunto atropello de una mujer por parte de su expareja. Sin embargo, el juzgado que lo investiga ha puesto en libertad provisional al hombre, que fue detenido, y no le atribuye ningún delito relacionado con la violencia de género sino uno de lesiones. Y por otro lado ha impuesto una orden de alejamiento, pero no contra él sino contra ella, ya que la mujer ha sido denunciada por amenazar al exnovio con "un cuchillo de grandes dimensiones". Es más, una testigo ha confirmado la versión del varón, quien ha asegurado que se montó en el coche para huir de su antigua novia.

El caso está siendo visto por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazalla de la Sierra. Su magistrado titular ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido por atropellar presuntamente con su vehículo a su ex pareja sentimental el lunes y le ha impuesto la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Inicialmente se lo investiga por un presunto delito de lesiones. La Fiscalía no ha solicitado para el detenido ninguna medida distinta a la acordada por el juzgado. La exnovia reclamó una orden de alejamiento, pero el juez ha denegado esa solicitud, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al mismo tiempo, el varón detenido ha denunciado a su expareja porque, según esa versión que ha sido corroborada ante el juez por una testigo de los hechos, ella lo amenazó con un cuchillo. Eso motivó que se subiera a su coche para huir del lugar, momento en el que ella se abalanzó sobre el vehículo. Por tanto, supuestamente no hubo atropello.

El varón detenido, además, ha solicitado que se le imponga a su exnovia la prohibición de aproximarse a él. Esa petición ha sido apoyada por la Fiscalía, así que el juzgado ha acordado que la mujer no pueda aproximarse a menos de 200 metros del hombre.