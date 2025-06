La Audiencia desestima el recurso de suplicación de la ex concejal de Podemos Cristina Honorato por el altercado con Vox en el Pumarejo

El responsable de acción judicial de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha informado de que “la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de suplicación que había presentado la condenada Cristina Honorato para revocar la sentencia por la que le condenaban como autora de una serie de delitos por los incidentes de la carpa de VOX en el Pumarejo que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2021.”

Rodríguez Galisteo recuerda que “estamos hablando de una ex concejal de Participa Sevilla (Podemos) que hizo gala de la intolerancia y la violencia a la que tristemente nos tienen acostumbrados los comunistas. No obstante, la Justicia no le ha dado la razón, desestimando su recurso y exigimos el cumplimiento íntegro de su condena.”

El abogado Fernando Galisteo cuando presentó la denuncia en los juzgados. / M. G.

Por otro lado, el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, afirma que “ninguna agresión va a quedar impune. Vox representa la tercera fuerza política de España y es la opción de miles de sevillanos que libremente ejercen su derecho al voto y concuerdan con nuestras ideas. Es por ellos y por nuestra libertad que no vamos a permitir que los malos imitadores del chavismo se salgan con la suya. Además, confiamos en la Justicia como garante del Estado de Derecho que defendemos.”

Para concluir, tanto Navarro como Galisteo muestran satisfacción por la desestimación del recurso y afirman que “a pesar de que la izquierda se empeña en continuar con sus habituales prácticas antidemocráticas, en Vox seguimos adelante sin miedo a nada ni a nadie. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creciendo, tanto en Sevilla como en toda España.”