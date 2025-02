La Audiencia Nacional mantiene en libertad al guía turístico de Sevilla condenado por agresión sexual

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener la libertad con retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales para el guía turístico de Sevilla condenado a nueve años de prisión por agresión sexual a tres chicas americanas en viajes en el extranjero. El tribunal ha adoptado esta decisión después de oír a las partes en una vista celebrada para la adopción de medidas de situación. En esa comparecencia la acusación particular solicitó el ingreso en prisión del condenado y la Fiscalía propuso que se mantuviera la la situación de libertad provisional con las medidas que ya se habían adoptado durante la instrucción, con la modificación de las comparecencias, de mensuales a semanales, según ha informado este viernes la Audiencia Nacional.

En línea con el Ministerio Público, los magistrados explican en su auto que durante la instrucción de los hechos, Manuel Blanco Vela ha permanecido en libertad provisional con prohibición de abandonar el país, retirada de pasaporte y comparecencias y no se ha sustraído a la acción de la Justicia.

Tras la sentencia condenatoria, señala la Sala, “es evidente que la situación procesal no es idéntica, pero no lo es menos, que la sentencia dictada en la presente causa no es firme y que Manuel Blanco ha comparecido ante este Tribunal cuantas veces ha sido citado, habiendo cumplido, como ya hemos dicho, con todas las obligaciones en su día impuestas, tampoco ha obstaculizado en ningún momento la acción de la justicia”.

El tribunal concluye que el riesgo de fuga no se ve incrementado y por tanto acuerda la libertad provisional con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado de guardia cercano a su domicilio y manteniendo las medidas de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España así como la obligación de comunicar al tribunal el cambio de domicilio.

El pasado 12 de febrero, la Audiencia Nacional condenó a nueve años de cárcel al guía turístico de Sevilla Manuel Blanco Vela, que agredió sexualmente a tres chicas americanas en diferentes viajes al extranjero, uno de ellos en Marruecos en el año 2013 y el otro en Portugal en 2017. En la sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal imponen al acusado una pena de seis años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual del artículo 179 en relación con el 178 del Código Penal, con la atenuante de dilaciones indebidas, y dos penas de un año y medio de prisión por dos delitos de agresión sexual del artículo 178 de la misma norma.

El tribunal considera probado que el acusado, Manuel Blanco Vela, entre noviembre de 2013 y mayo de 2017, era responsable de la agencia de viajes Discover Excursion, con sede en Sevilla, que organizaba viajes para estudiantes extranjeras en España. En uno de esos viajes, que tuvo lugar en noviembre de 2013 en Marruecos, el acusado, según describe la sentencia, agredió sexualmente a una de las chicas en una habitación del hotel en el que se alojaban. La víctima relató los hechos años más tarde, en 2018, durante unas jornadas en la Universidad de Florida, a lo que se sumaron otras estudiantes, lo que motivó que la joven acudiera a denunciar los hechos ante el cónsul general de España en Miami.

Posteriormente a los hechos ocurridos en Marruecos, indica la resolución, otras dos estudiantes americanas que se encontraban durante un viaje a Portugal también organizado la agencia de viajes del acusado, en mayo de 2017, sufrieron otro episodio de agresión por parte del aquél y que denunciaron nada más volver a España, según informó este miércoles la Audiencia Nacional.