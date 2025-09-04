La Audiencia de Sevilla ordena procesar a un antiguo diputado de Podemos por violencia de género

La Audiencia de Sevilla ha revocado el archivo de la investigación al abogado David Bravo, que en 2015 llegó a ser diputado de Podemos por Almería, y ha ordenado que sea procesado por un delito de violencia de género contra una pareja suya, según adelantó El Confidencial. Es el paso previo a ir a juicio.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla decretó el 3 de febrero el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La supuesta víctima recurrió y ahora la Sección Cuarta, en otro auto facilitado por el TSJA, estima esa apelación y ordena al primer juzgado que transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado.

El juez instructor entendió que no había “indicios bastantes de la comisión de un delito de violencia psíquica habitual”, más allá de la denuncia de la ex. La joven afirmó que Bravo la había “amenazado con destruirle la vida” y que la llamó “fracasada”, “una mierda de persona” o “basura”. “Añadió que estando embarazada la echó a la calle” y que otro día “le tiró el biberón de su hija”, refiere la Sala.

Tras oír ese testimonio y los de más testigos, como la empleada del hogar, la Audiencia discrepa del criterio del primer juez y afirma que “existen iniciales indicios de criminalidad”.