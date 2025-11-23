La banda que robó a María del Monte era más peligrosa de lo que parecía

La detención de Juan Francisco N. D., apodado Zoleta, por su presunta implicación en el asesinato de un joven de 33 años en Chiclana de la Frontera durante un vuelco de droga, ha puesto de manifiesto que la banda que asaltó el chalé de María del Monte era más peligrosa de lo que en un principio podría parecer y que las cinco personas que se hallaban en la vivienda corrieron un verdadero riesgo.

Junto a María del Monte se hallaban aquella madrugada en la vivienda de Gines su pareja, la periodista Inmaculada Casal, la hija de ésta, su marido, y la empleada del hogar. Todos ellos sufrieron, según recuerda la Fiscalía en el escrito de acusación en el que solicita 30 años de cárcel para la banda, una situación de "terror" y "estado de pánico", llegando a recibir varias amenazas de muerte por parte de los cinco encapuchados que irrumpieron en el domicilio.

El Ministerio Público considera que los ladrones se emplearon con "contundencia y agresividad" para despojar a las víctimas de sus teléfonos móviles, por lo que las víctimas presenciaron la escena "paralizados como consecuencia del terror" que le habían generado. Incluso afirma la fiscal del caso que escucharon cómo uno de los inculpados les decía "tened cuidado que éste mata", refiriéndose a otro de los ahora acusados. A Inmaculada Casal le exigieron "con gritos, empujones y golpes" que abriera la caja fuerte, ya que "sabían" que la misma conocía la contraseña. Como la periodista no fue capaz de poner correctamente las claves por el estado de terror en el que se encontraba, volvieron a amenazarla de muerte. Y lo mismo sucedió con María del Monte, a la que otro de los delincuentes le gritó: "Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte, y si no lo haces matamos a la niña", en alusión a la hija de Inmaculada.

Afortunadamente, en el caso del asalto al chalé de la popular cantante ninguna de las víctimas resultó lesionada, salvo unos pequeños hematomas que Inmaculada Casal sufrió en una muñeca por haberle atado las manos con el cable del teléfono. Sí sufrieron, en cambio, importantes daños psicológicos, como han corroborado los psicólogos del Instituto de Medicina Legal (IML) que han examinado a las víctimas.

La Guardia Civil detiene al responsable del asesinato de un hombre tras un asalto violento a una vivienda en Chiclana

Según la Guardia Civil, Juan Francisco N. D., Zoleta, no sólo fue uno de los integrantes de la banda que asaltó el chalé, sino que fue la persona que “dirigió el grupo que materializó” el robo y quien “recibió la proposición de su ejecución” por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan, amigo de Antonio Tejado, sobrino de la cantante. Zoleta no llegó a entrar en la casa de María del Monte y cuenta con un amplio historial delictivo en el que figuran diez antecedentes previos por delitos de robo, lesiones, amenazas, homicidio en grado de tentativa y daños, entre otros. Ahora está en prisión provisional tras haber participado presuntamente en el asesinato de Chiclana de la Frontera, cuyo origen es un vuelco de droga, dado que los individuos que entraron en este domicilio tenían el objetivo de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa según la información que obraba en poder de los asaltantes. En este caso, la banda que acabó con la vida de esta persona se había desplazado desde Sevilla.

Las coincidencias entre ambos robos

Entre el robo de María del Monte y este último en Chiclana hay importantes coincidencias. Ambos sucedieron en el mes de agosto, aunque con dos años de diferencia: Chiclana el 8 de agosto pasado y el de Gines el 25 de agosto de 2023. En ambos casos, los ladrones utilizaron una misma franja horaria, en el caso de María del Monte accedieron al chalé sobre las 04:40 horas, y en Chiclana, a las cinco de la madrugada.

Otra coincidencia, los ladrones actuaban en grupo. En la casa de la cantante entraron sólo cinco individuos, pero los investigadores sospechan que los otros acusados permanecieron en el exterior realizando labores de vigilancia y para preparar la huida. En el domicilio de Chiclana fueron en principio siete los asaltantes, cinco de los cuales ya han sido detenidos y tres de ellos enviados a prisión.

En el caso de Chiclana, la Guardia Civil sostiene que los asaltantes emplearon una "extrema violencia", hasta el punto de que, en un momento determinado, se produjeron varios disparos con al menos dos armas, uno de los cuales impactó en el propietario del domicilio causándole la muerte inmediata delante de su pareja y dos hijos menores de corta edad. En su huida, los asaltantes sustrajeron un vehículo donde introdujeron dos bolsas de grandes dimensiones.

Y una última coincidencia. En el asesinato de la localidad gaditana pretendían el vuelco de droga y en los registros domiciliarios que se realizaron con motivo de las detenciones de la banda que robó a María del Monte los agentes intervinieron determinados objetos que apuntaban a que los mismos podrían dedicarse a este tipo de robos a organizaciones de narcotraficantes, haciéndose pasar por policías.

Una luz de la Policía intervenida en los registros a la banda que asaltó el chalé de María del Monte. / D. G. G. C.

Así, en los registros se localizó una gran variedad de material policial, entre ellos chalecos antibalas, una chaqueta de la Policía Nacional y un polo de la Policía Local. Además, se localizaron luces policiales, walki-talkies, dos pistolas, una de aire comprimido y otra simulada, armas blancas y un bate de béisbol. Y también intervinieron herramientas usuales para el acceso a viviendas, tales como un extractor de bombines, ganzúas, varios pasamontañas, una baliza (control de movimiento) y dos GPS.