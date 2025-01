El BOE publica el nombramiento de Reyes Vila como nueva decana de los jueces de Sevilla

Sevilla ya tiene a una mujer por primera vez como decana de los juzgados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nombramiento de la magistrada sevillana Reyes Vila como nueva decana de los jueces de Sevilla, tras haberse impuesto en las elecciones celebradas en noviembre pasado al hasta ahora decano, Francisco Guerrero.

Esta magistrada sevillana ha sido noticia este año por haber logrado romper un techo de cristal en el decanato de los juzgados de Sevilla, al haberse convertido en la primera mujer que accede a un puesto que hasta ahora siempre habían ocupado hombres. De hecho, Reyes Vila no sólo ha sido la primera mujer que ha alcanzado el decanato de los juzgados de Sevilla, sino que lo ha hecho venciendo en las elecciones celebradas en noviembre al actual decano, Francisco Guerrero, que llevaba 12 años en el cargo y aspiraba a un cuarto mandato.

La magistrada ya tiene experiencia en este puesto, dado que con anterioridad había sido juez decana en Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta 2018, año en el que también aspiró a convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

En esta ocasión, se impuso al actual decano tras haber logrado el aval de 49 de sus compañeros frente a los 32 que apostaron por la continuidad de Francisco Guerrero en unas elecciones en las que podían votar un total de 108 jueces de los órganos unipersonales de Sevilla. Hasta ahora, era la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla.

Cuando se presentó a vocal del CGPJ anunció que abogaba por un Consejo más “moderno y ágil” en su política de comunicación y que sepa transmitir a la sociedad que el Poder Judicial es realmente independiente y reclamaba medidas reales de conciliación familiar. En el proyecto de candidatura presentado entonces apostaba por dotar de medios necesarios a los juzgados y tribunales que investigan las macrocausas para “sacarlas adelante y no generar sensación de impunidad”. Trabajo no le va a faltar porque en Sevilla se investigan no pocas macrocausas.