Cancelan en Sevilla 3,7 millones de euros en deudas a una veintena de personas

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 3.725.700 euros de deuda en Sevilla a una veintena de personas que, de esta forma, han podido empezar una nueva vida financiera gracias a la aplicación de esta herramienta legal en su caso.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

Una mujer de Carmona ha conseguido que le perdonen su deuda, que ascendía a 29.320 euros. Los ingresos de la unidad familiar procedían de la ocupación laboral de su marido, y ella podía dedicarse a la crianza de su hijo pequeño. Cuando creció, ella se incorporó al mercado laboral. Sin embargo, se produjo el divorcio. Ella asumió su subsistencia y la del hijo. Además, sufrió dificultades en los plazos de su nómina, lo cual acrecentó los intereses de su deuda. En San José de la Rinconada, un hombre ha quedado liberado de su deuda de 179.115 euros. Su insolvencia se originó porque su exmujer solicitó varios préstamos y créditos utilizando su firma. El deudor no tuvo constancia de ello hasta que le reclamaron las cantidades exigidas. En Dos Hermanas, un hombre, divorciado, se ha reactivado en la economía al conseguir decir adiós a su estado de insolvencia. Debía una cantidad de 37.907 euros. 571.231 euros es la cantidad perdonada a una mujer de Sevilla capital. Se endeudó para ayudar económicamente a su madre, la cual no podía hacer frente al pago de sus gastos más básicos. Inicialmente la concursada no tenía problemas, pero tras quedar desempleada, sufrió mucha inestabilidad laboral y no consiguió solventar su situación económica. Otro caso ha tenido lugar en el municipio de Mairena del Aljarafe. En esta ocasión es un matrimonio el que ha conseguido quedar liberado del pago de los 18.295 euros contraídos como deuda.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de no tener que asumir deudas a las que no pueden hacer frente. Tiene su origen en Estados Unidos, país en el que nació hace ya más de 100 años. A ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. A España llegó en el año 2015 con el objetivo de ofrecer una salida legal a personas que sufren una insolvencia para que no vivan el estigma social por haber vivido un aparente fracaso.

El despacho comenzó su labor centrándose exclusivamente en la aplicación de esta legislación. Actualmente, también realiza una tarea ingente en defensa de los derechos de los consumidores. En este sentido ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Pretende comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a estas entidades.