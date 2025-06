Un candidato a la Audiencia de Sevilla es reelegido para presidir la Audiencia de Cádiz

La carrera por la presidencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que estaban participando tres magistrados y tres magistradas, cuenta a priori con un candidato menos desde este lunes. Manuel María Estrella Ruiz, el único de los aspirantes que no trabaja ni en la capital ni en la provincia, fue reelegido como presidente de la Audiencia de Cádiz por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su primera reacción fue recalcar que le hace “una ilusión tremenda”, así que lo lógico es que ya ni siquiera cuente como opción cuando el Pleno tenga que designar al máximo responsable de la Audiencia sevillana durante el próximo lustro. Pero eso es en teoría. Según el CGPJ, cualquier candidato continúa aspirando al puesto mientras no renuncie explícitamente, algo que por ahora no ha ocurrido con Estrella.

El momento de la elección del próximo presidente o presidenta de la Audiencia de Sevilla está muy próximo después de que la Comisión de Calificación, tras oír a los candidatos el pasado 21 de mayo, no hiciese ninguna criba y clasificase a todos para la gran final ante el Pleno del CGPJ. Aquel día, al igual que los demás, Estrella compareció por videoconferencia para resumir su currículum y su proyecto. El 6 de mayo había hecho lo mismo pero en el marco del proceso para la Audiencia de Cádiz. En Sevilla se mide con cinco competidores: Álvaro Martín, Mercedes Fernández, Carmen Pilar Caracuel, Víctor Nieto y Yolanda Rueda. En Cádiz sólo litigaba con otra magistrada, Nuria Orellana. El CGPJ premió a ambos el lunes: a Estrella le dio su tercer mandato en la Audiencia de Cádiz, donde es presidente desde 2011, y a Orellana la nombró magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Pero hay más. Estrella, de 63 años, no sólo se presentó a las Audiencias de Cádiz y de Sevilla. También se presentó a la presidencia de la Audiencia Nacional, cargo para el que no fue elegido, y en la práctica sigue siendo candidato al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El 10 de diciembre hizo el examen oral ante la Comisión de Calificación y desde entonces está pendiente de saber si le arrebata el puesto a Lorenzo del Río y también gana al tercer aspirante, el actual presidente de la Audiencia de Huelva Antonio Germán Pontón.

En su última comparecencia ante la Comisión de Calificación, la relativa a Sevilla, Estrella indicó que deseaba “potenciar la figura de los funcionarios de refuerzo” o “revisar las plantillas” de la Audiencia: “Están sobredotadas en las secciones civiles e infradotadas en las penales”, recalcó. A su juicio, la nómina de magistrados también es “bastante escasa”. También recordó que su “primera experiencia” como juez fue en Lebrija y se felicitó por su “experiencia dilatada en materia gubernativa” y los “muchos años” que acumula en la Sala de Gobierno del TSJA. “Se me han encomendado muchas ponencias de temas complejos y eso puede aportar cosas positivas para la plaza a la que aspiro”, alegó. “Conozco a todos los jueces de la provincia de Cádiz y algo tan complejo como elaborar una bolsa de jueces sustitutos. Al igual que ocurre en Sevilla, es una figura ineludible porque no se pueden tener todas las plazas cubiertas”, argumentó.

Como curiosidad, el aspirante gaditano apuntilló su intervención con una referencia a la prensa. “Tengo la suerte de tener una relación fluida con los medios de comunicación. Pienso que cometemos un error importante: no dar a conocer lo mucho que se hace bien en la Administración de Justicia. Aquí sólo se habla de los retrasos, pero en España tenemos unos jueces de un perfil enorme y se trabaja bastante bien. Debemos abrirnos y no tener una relación cerrada con los medios y la sociedad, se funciona mucho mejor de lo que otros quieren hacernos pensar”, dijo.