Caso Aznalcóllar: Emerita aún habla de "carencias de transparencia" en el concurso pero asume la sentencia "desde el máximo respeto"

Las reacciones a la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absuelve a las 16 personas juzgadas por el caso de la mina de Aznalcóllar, entre ellas algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, no se han hecho esperar. Emerita Resources, la compañía canadiense que perdió el concurso público frente a Minorbis y que denunció el supuesto amaño del proceso administrativo, ha expresado su "máximo respeto institucional" a la resolución de la Sección Tercera al mismo tiempo que ha lamentado que los magistrados no hayan compartido su punto de vista, según el cual existieron "carencias de transparencia" en ese concurso.

"Respetamos la decisión judicial que ratifica la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a los actuales concesionarios", dice la sociedad minera en un comunicado. "Si bien lamentamos que no se hayan apreciado las carencias de transparencia que, a nuestro juicio, marcaron el concurso, asumimos la resolución desde el máximo respeto institucional", añade.

"Al margen de este procedimiento", Emerita afirma que continúa "trabajando con total normalidad" y pone como ejemplo su proyecto industrial minero Iberian Belt West (IBW), que desarrolla en la provincia de Huelva. "Es uno de los proyectos estratégicos más relevantes actualmente en el ámbito de la minería metálica en España", asegura. Según sus cálculos, "cuenta con un potencial que puede alcanzar hasta un millón de onzas de oro", lo que lo situaría entre las principales minas de este metal precioso en Europa, "además de disponer de importantes recursos de cobre, plata, plomo y zinc, entre otros minerales".

"Este proyecto evidencia la capacidad de Emerita para generar riqueza, empleo e inversión de alto valor añadido en Andalucía y en España, siempre bajo los más estrictos estándares de sostenibilidad, seguridad y respeto medioambiental", proclama la compañía en su comunicado.

Al hilo de su proyecto en Huelva, Emerita Resources también recalca que su modelo empresarial "ha sido reconocido por organismos internacionales, expertos técnicos y entidades medioambientales como un referente de minería moderna, segura y responsable, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y con la generación de oportunidades económicas estables en los territorios donde opera".