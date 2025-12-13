El Colegio de Abogados de Sevilla celebra su fiesta anual

El Colegio de Abogados de Sevilla ha celebrado su cita más especial del año, aquella que reconoce a los colegiados y colegiadas que cumplen veinticinco y cincuenta años en la institución. Un acto emotivo y solemne, enmarcados en torno al día de la Inmaculada, patrona del ICAS, donde el decano, Óscar Fernández León, ha querido subrayar el profundo significado de ambas efemérides.

En relación con quienes cumplen 50 años de colegiación, el decano ha destacado que “cincuenta años imponen respeto: significan generaciones enteras de clientes que han confiado en vuestra sabiduría y en vuestra claridad en los momentos de incertidumbre”. Y ha añadido que estos compañeros y compañeras han sido “testigos y partícipes de la evolución de nuestra sociedad, manteniéndose firmes en sus principios, con la toga como estandarte y el ideal de justicia como guía”.

Respecto a los cumplen 25 años de ejercicio, Fernández León ha señalado que esta trayectoria supone “una experiencia que no se estudia, que se adquiere escuchando más de lo que se habla, leyendo sin descanso y enfrentándose a retos que moldean al abogado y a la abogada”.

El decano ha subrayadoS también que estos veinticinco años representan “memoria, transformación y el orgullo de haber construido una trayectoria sólida, dejando huella en cada persona que confió en vosotros”.

Durante la jornada, celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Sevilla, se entregaron cerca de un centenar de diplomas a los colegiados y colegiadas que cumplen 25 años. Posteriormente, en el Hotel Alfonso XIII, se hizo entrega de las placas conmemorativas a quienes celebran 50 años de ejercicio profesional.

El decano concluyó recordando que tanto para unos como para otros, “estos reconocimientos no son un punto de llegada, sino un impulso para seguir iluminando el camino de la profesión”.

La celebración de la efeméride, precedida de una misa en honor a la Patrona y el posterior almuerzo de confraternidad celebrado en el Hotel Alfonso XIII, ha contado con la presencia de destacadas autoridades del ámbito judicial e institucional, entre las que se encontraban el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero Fernández; la representante del Poder Judicial de Andalucía Occidental, María Begoña Rodríguez Álvarez; la magistrada juez decana de los Juzgados de Sevilla, María Reyes Vila Pariente; los magistrados de la Audiencia Provincial Joaquín Yust Escobar, Joaquín Maroto Márquez y José Manuel Holgado Merino; el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; la secretaria coordinadora provincial de los Juzgados de Sevilla, María Auxiliadora Ariza Fernández; los letrados de la Administración de Justicia María Victoria Navarro Ruiz y Luis Revilla Pérez; así como el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón Mata, entre otros.